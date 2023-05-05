Сухо, но комфортно, или Хотим скандала? Акценты зрителя на играх 24-го тура УПЛ

Чисто арифметически тур подтвердил худшие опасения, связанные с необходимостью для наших команд играть дважды в неделю. Менее двух голов за матч, в среднем – причем, 5 из 14 мячей были забиты в одной игре. Больше половины команд так и не нашло ключей к воротам соперника. Мрак и печаль. Но это если смотреть на счет.

Автор же, как известно, страдает синдромом системы: ему подавай все и полностью. И, высмотрев все восемь поединков за два дня, могу с уверенностью сказать: это был вполне нормальный тур. Пожалуй, он даже где-то превзошел мои ожидания. В общем, с пивом пойдет.

Шахтер – Минай 1:0

Днепр-1 – Металлист 5:0

Заря – Верес 1:0

Ворскла – Динамо 1:2

Львов – Александрия 0:1

Ингулец – Кривбасс 0:0

Черноморец – Колос 3:0

Металлист 1925 – Рух 0:0

Зрелищность. Единицей измерения смотрибельности матча для футбольного обывателя был и будет голевой момент. В играх "Зари" с "Вересом" и "Днепра-1" с "Металлистом" их количество доходило до полутора десятка. Зрительский зачет получили также поединки "Ворсклы" с "Динамо", "Черноморца" с "Колосом" и "Металлиста 1925" с "Рухом". Во всех них было нескучно.

"Шахтер" с "Минаем" и "Ингулец" с "Кривбассом" - это смотрелось более-менее сносно. Не выдерживает критики лишь встреча "Львова" с "Александрией". Точнее говоря, ее второй тайм, который начался удалением в составе хозяев поля, а завершился единственным опасным моментом у их ворот.

Интрига. Вот этого добра было поменьше.

Раньше всех разобралась та же "Александрия" со "Львовом": игру можно было заканчивать уже на 12-й минуте, когда Сигеев забил судьбоносный мяч. Первый же гол днепрянина Пеглоу на 33-й минуте поставил крест на "Металлисте". То есть, оба аутсайдера блестяще подтвердили свой статус. А черту под победным результатом "Шахтера", пожалуй, подвел не засчитанный гол "Миная" в раздевалку.

"Ворскла" могла отыграться у "Динамо" еще на 53-й минуте, однако Павлюк в створ ворот не попал. Пятью минутами позже автогол Чоботенко фактически решил судьбу "Колоса", удвоив счет в пользу "Черноморца".

Лунев мог принести победу над "Ингульцом" "Кривбассу" на 79-й минуте, но угодил в стойку ворот. Через четыре минуты Русин промахнулся по воротам "Руха", и это был последний шанс на три очка для "Металлиста 1925". А еще четыре минуты спустя, на 87-й – Шарай подобным же образом не сумел спасти от поражения с "Зарей" "Верес".

Прямо скажем, не густо. Даже для УПЛ.

Логика. А вот эта чопорная дама торжествовала, что бывает не столь уж и часто.

Наиболее закономерно смотрится минимальная победа "Александрии". Очень похоже на ничью было и у "Металлиста 1925" с "Рухом" - правда, на результативную. Однозначно "наиграл" на крупную победу "Днепр-1".

Может показаться, что "Кривбасс" был ближе к победе, чем "Ингулец", но по мне и здесь никто не заслужил трех очков. И, наконец, как это ни покажется дико, "Заря" лишь была ближе к тому, чтобы увеличить счет, но не думаю, что заслужила большего. Да и "Шахтер", пожалуй, тоже.

"Черноморец" должен был бы выиграть с меньшим счетом, если бы не сумел использовать аж половину своих шансов, что в футболе случается нечасто. А единственный нелогичный исход был зафиксирован в Полтаве, где "Ворскла" с "Динамо" были достойны очевидной ничьей.

Судейство. Всего один эпизод в туре, заслуживающий внимания, по нашей версии. Зато какой! Не засчитанный гол Немчанинова в ворота "Шахтера", при 0:1, а матч так и завершился – минимальным поражением "Миная".

Юстас: "Гол, конечно, был. Но в динамике и без ВАРа увидеть это очень тяжело, почти невозможно". Это говорит человек, которому непосредственно приходилось примерять подобные ситуации на себя.

Поэтому да, судейская ошибка налицо. Да, она повлияла на результат. Человеческий фактор, несчастный случай – и точка. А все прочие далеко идущие выводы не стоят выеденного яйца. Как бы ни хотелось раздуть из этого вселенский костер скандала.

Скажу так. Уровень нашего судейства сегодня никак не ниже уровня нашего футбола. Желать лучшего оставляют оба, но уровень журналистики и комментариев матчей зачастую хуже. Особенно, когда делают много шума из ничего. Это мое личное мнение, как бывшего журналиста и человека, пишущего о футболе семнадцать последних лет.

Также попросил Юстаса прокомментировать слова Йовичевича о том, что перед не засчитанным голом был не зафиксирован фол на Траоре. Ответ: "Здесь во время подачи никаких фолов не было, более того Траоре двумя руками толкал бьющего. Что он имел в виду – я не знаю".

Везение. Явных любимцев Фортуны не определено. Уж если она вмешивалась в ход событий, то поочередно принимая сторону одной из команд.

В игре "Зари" с "Вересом", уже при 1:0, на 62-й минуте Бражко мог увеличить преимущество хозяев поля, но пробил в штангу. Однако через двадцать пять минут гости едва не сравняли счет: Балан пробил в стойку, от которой мяч отлетел в защитника, а затем благополучно миновал створ.

В середине первого тайма после удара Резепова перекладина не позволила открыть счет "Ингульцу". Но, как уже было сказано выше, в концовке этой встречи штанга помешала принести победу "Кривбассу" Луневу.

Также имеет смысл упомянуть удар Болбата в стойку ворот "Черноморца" на 63-й минуте, когда "Колос" уже проигрывал в два мяча – как знать, что было бы дальше, окажись он точнее? А вот если бы забил на 28-й второй гол "Минаю" Судаков (и здесь штанга), то, скорее всего, о судействе сегодня мы бы вообще не говорили.

Личности. Наиболее яркую игру в атаке регулярно демонстрировал днепрянин Пихаленок. Вторым назову его партнера по команде Довбика (и в сотый раз повторяю: дело не в качестве исполнения, а в количестве эпизодов). В тройку самых заметных включу Булецу из "Зари".

Лишь после них пойдет Пеглоу ("Днепр-1"), которому нет равных в эффективности: четыре участия в голах из пяти возможных. По общему же количеству ярких моментов игры наравне с ним показал себя Бражко ("Заря").

Помимо них выделил бы также киевлянина Бенито, полтавчанина Кане и одессита Алефиренко. Отдельного упоминания заслуживает Бадибанга из "Черноморца" - опять же, с точки зрения эффективности.

Больше зачетных сэйвов увидел в исполнении вратарей Бандуры ("Минай") и Рыбки ("Львов). Но Сидоренко ("Металлист 1925") при этом еще и остался "сухим".

Симпатии. Конечно же, "Днепр-1" был в этот раз практически вне конкуренции, но уж больно подкачал его соперник. Впечатлила и "Заря", однако немалую роль тут сыграло то, что четыре пятых времени матча она провела в большинстве. Хорошо смотрелся "Шахтер", но лишь до этого злосчастного гола.

А если без оговорок, то, в смысле игры для зрителя, понравился "Черноморец". Кроме него отметил бы также "Динамо" с "Ворсклой" (в первый час) и "Рух".

Самым никакущим был "Львов" - что до удаления, что после. "Минай", за исключением все того же трижды разнесчастного гола, больше зрителю не сумел предложить ничего. Абсолютно беспомощно выглядел "Металлист". И откровенно разочаровал "Колос".

Таблица. Квартет лидеров синхронно выигрывает второй тур кряду, и, стало быть, тут нам говорить не о чем – ничего не изменилось.

Что изменилось? "Александрии" удалось вновь оторваться от пытающегося ее преследовать трио. Осталось ли здесь место для интриги? Не знаю. Но хотелось бы, чтобы та же "Ворскла" сумела составить конкуренцию за зону Европы. На мой взгляд, она поинтереснее "Кривбасса" с "Колосом". Но, боюсь, кадровые проблемы ей этого не позволят.

"Металлист 1925" и "Ингулец" потихонечку отползают от зоны риска. Успех "Черноморца" пока все еще не позволяет ему чувствовать себя спокойнее. Ниже практически все осталось как есть. И, на мой взгляд, там все на своих местах – разве что "Рух" с "Минаем" поменять.

Если же говорить о желании остаться в УПЛ, на уровне клубного руководства, то меньше всего я его увидел именно у двух команд, замыкающих таблицу. Бестолковая кадровая политика в одном случае и неприкаянность клуба (больше похожего на фарм-клуб) – в другом медленно, но верно подталкивают их к вылету.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Шахтер 24 18 5 1 57-17 +40 59 2 СК Днепр-1 23 17 3 3 53-19 +34 54 3 Заря 24 16 4 4 49-28 +21 52 4 Динамо 24 14 5 5 36-20 +16 47 5 ФК Александрия 23 9 10 4 35-28 +7 37 6 Кривбасс 24 9 5 10 21-27 -6 32 7 Ворскла 24 8 6 10 29-33 -4 30 8 Колос 24 8 6 10 20-27 -7 30 9 Металлист 1925 24 5 12 7 20-35 -15 27 10 Ингулец 24 7 6 11 20-26 -6 27 11 Черноморец 24 6 8 10 26-32 -6 26 12 Верес 24 6 6 12 30-37 -7 24 13 ФК Минай 24 5 8 11 17-28 -11 23 14 Рух 24 4 9 11 23-35 -12 21 15 Металлист 24 4 7 13 25-44 -19 19 16 ФК Львов 24 3 4 17 18-43 -25 13

Анонсы. "Александрия" - "Шахтер". Не особенно верю в команду Ротаня, но все же любопытно, как она будет смотреться на фоне лидера, и насколько просто будет ему с ней справиться.

"Кривбасс" - "Динамо". И тут отчего-то не питаю иллюзий в отношении команды Вернидуба, но уж затянуть киевлян в свою игровую "трясину" она постарается. Вопрос тот же: насколько сложно придется фавориту?

"Черноморец" - "Днепр-1". Команда Григорчука подкупает своей весенней игрой, но и днепряне уже выправляются, все больше напоминая себя же осенних. А учитывая цену результата, боюсь и здесь то же самое: ключевое слово – когда?

То есть, прогнозами я не занимаюсь. Но буду искренне удивлен и обрадован, если хоть в одной из этих пар андердог разживется очками. Вообще, как по мне, чем ближе финиш, тем конкретнее вырисовываются турнирные перспективы участников чемпионата. О нем много говорят, как о самом интересном. Давайте поглядим, на сколько его хватит.

А пока у меня есть повод для нормального настроения: если вы заметили, я не брюзжу уже третий тур подряд. Однако и с выводами не тороплюсь – посмотрим, что будет в следующем, когда турнир выйдет на финишную прямую…