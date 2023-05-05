Ванат – Исенко. Почему не удалили форварда Динамо?

По итогу матча 24-го тура УПЛ "Ворскла" – "Динамо" претензий к судейской работе быть не может. Арбитр Александр Шандор достаточно хорошо выполнял свою работу, а футболисты не давали повода говорить о каких-то не футбольных вещах. Команды играли в футбол – и это самый большой для них комплимент.

Едва ли не единственный резонансный судейский эпизод случился на седьмой минуте, когда после длинной передачи Нещерета Ванат пытался сыграть в мяч, но Исенко вышел из ворот, сыграл на опережение, после чего Ванат на скорости врезался в голкипера.

Если честно, то стоп-кадр в этом случае описывает ситуацию куда более угрожающе, чем динамическое видео. На фото и стоп-кадрах видно, что в момент, когда мяч уже находится в руках голкипера, Ванат врезается в него выставленным вперед коленом. То есть, без практических шансов сыграть в мяч. И таки да – с риском для здоровья соперника. В этой ситуации форвард "Динамо" мог нанести Исенко травму.

Желтая карточка здесь вообще не обсуждается. Это минимальное с возможного наказания. Вопрос – заслуживал ли Ванат удаления? Как бы странно это ни звучало, но в эпизоде судья учел дух, характер игры.

Не спешите насмехаться… Понятие "дух игры" в процессе судейских анализов матчей было дискредитировано экспертами и комментаторами из-за частого применения в контексте этого понятия манипуляций. Но на футбольном поле судья должен опираться на определенные эмоциональные ощущения, должен уметь прогнозировать и моделировать развитие событий. Если игра грубая, футболисты провоцируют друг друга, заряженные не на игру в мяч, а на борьбу "кость в кость", тогда удалять можно, чтобы унять этот порыв. Когда же команды пытаются играть в футбол, но допускают при этом ошибки, которые выглядят как применение грубости (что и было в эпизоде с участием Ваната), то ломать игру ранним удалением – недальновидно.

Рискнем предположить, что Ваната от красной карточки спасло и то обстоятельство, что в момент столкновения он поворачивал корпус. Это отчетливо заметно на видео. И это признак того, что форвард все же хотел смягчить удар в момент столкновения. Об этом свидетельствуют и выставленные вперед руки, что заметно на фото. Если ты хочешь нанести травму сопернику, то не будешь смягчать удар в момент столкновения.

Фото - Александр Попов

С другой стороны, такие действия Ваната вполне могли быть рефлекторными. То есть, обусловленными заботой о собственном здоровье, а не о здоровье соперника. Так или иначе, о тактике понижения уровня дозволенного, избранной украинскими судьями, мы писали раньше. В восьми матчах последнего тура было шесть красных карточек. И некоторые из них – как минимум за не меньшую грубость, чем та, которую Ванат допустил против Исенко. Так что замени Шандор желтый свет на красный – это бы не выбивалось из общего русла.