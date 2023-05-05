Луческу лично будет принимать решение о продолжении работы в Динамо - Источник

Журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале прояснил подробности взаимодействия главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу с командой после перенесенной операции.

"Хотел бы уточнить информацию своего коллеги Романа Бебеха. Теорию на клубной базе Мирча Луческу проводил не после операции, а после смены коронарного стента. Это было между матчами с "Шахтером" и "Металлистом".

После замены сустава в ноге Мистер пока не виделся с командой, от имени которой проведать его приходил капитан Сергей Сидорчук. Луческу может и хотел бы вырваться на базу, но после столь сложных видов хирургических вмешательств около недели в принципе противопоказано вставать со специально оборудованной кровати. Поэтому тренер держит связь со своим штабом только по телефону.

В нынешнем состоянии для Луческу самое главное сейчас – правильно восстановиться. Именно от этого будет зависеть, останется ли он у "Динамо" на следующий сезон. Решение за ним и только за ним. Со стороны руководства на данный момент к румыну полное доверие и никаких намерений досрочно расторгать контракт, что влечет за собой еще и немалую денежную компенсацию", - написал Бурбас.