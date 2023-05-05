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Луческу лично будет принимать решение о продолжении работы в Динамо - Источник

Премьер-лига
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Для тренера главное - правильно восстановиться после операции

Луческу лично будет принимать решение о продолжении работы в Динамо - Источник

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале прояснил подробности взаимодействия главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу с командой после перенесенной операции.

"Хотел бы уточнить информацию своего коллеги Романа Бебеха. Теорию на клубной базе Мирча Луческу проводил не после операции, а после смены коронарного стента. Это было между матчами с "Шахтером" и "Металлистом".

После замены сустава в ноге Мистер пока не виделся с командой, от имени которой проведать его приходил капитан Сергей Сидорчук. Луческу может и хотел бы вырваться на базу, но после столь сложных видов хирургических вмешательств около недели в принципе противопоказано вставать со специально оборудованной кровати. Поэтому тренер держит связь со своим штабом только по телефону.

В нынешнем состоянии для Луческу самое главное сейчас – правильно восстановиться. Именно от этого будет зависеть, останется ли он у "Динамо" на следующий сезон. Решение за ним и только за ним. Со стороны руководства на данный момент к румыну полное доверие и никаких намерений досрочно расторгать контракт, что влечет за собой еще и немалую денежную компенсацию", - написал Бурбас.

Напомним, что контракт Луческу с "Динамо" действителен до 30 июня 2024 года. Столичный клуб за шесть туров до финиша чемпионата Украины занимает 4-е место в турнирной таблице. Отставание от третьй "Зари" - 5 пунктов.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Игорь Бурбас
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