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Скрипник провел 100 матчей в УПЛ в качестве тренера

Премьер-лига
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Во главе Ворсклы в чемпионате тренер провел 24 поединка

Скрипник провел 100 матчей в УПЛ в качестве тренера

vorskla.com.ua

Новина українською

Поединок 24-го тура с "Динамо" (1:2) стал 100-м для наставника полтавчан Виктора Скрипника в чемпионатах Украины.

76 матчей он провел во главе "Зари", 24 – "Ворсклы". Под руководством Скрипника его подопечные 51 встречу выиграли, 21 завершили вничью, 28 проиграли, 160 мячей забили, 103 пропустили, набрав в общей сложности 174 очка (58,0%).

Между тем Скрипник, который отыграл 142 поединка в УПЛ в рядах запорожского "Металлурга" и "Днепра", стал 7-м, кому покорился 100-матчевый рубеж на двух поприщах – и как игроку, и как тренеру.

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В статье: Ворскла (Полтава) Виктор Скрипник
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Источник:
sport.ua

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