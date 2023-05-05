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Скрипник провел 100 матчей в УПЛ в качестве тренера
Во главе Ворсклы в чемпионате тренер провел 24 поединка
vorskla.com.ua
Поединок 24-го тура с "Динамо" (1:2) стал 100-м для наставника полтавчан Виктора Скрипника в чемпионатах Украины.
76 матчей он провел во главе "Зари", 24 – "
Между тем Скрипник, который отыграл 142 поединка в УПЛ в рядах запорожского "Металлурга" и "Днепра", стал 7-м, кому покорился 100-матчевый рубеж на двух поприщах – и как игроку, и как тренеру.
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