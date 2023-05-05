Скрипник провел 100 матчей в УПЛ в качестве тренера

Поединок 24-го тура с "Динамо" (1:2) стал 100-м для наставника полтавчан Виктора Скрипника в чемпионатах Украины.

76 матчей он провел во главе "Зари", 24 – " Ворсклы ". Под руководством Скрипника его подопечные 51 встречу выиграли, 21 завершили вничью, 28 проиграли, 160 мячей забили, 103 пропустили, набрав в общей сложности 174 очка (58,0%).

Между тем Скрипник, который отыграл 142 поединка в УПЛ в рядах запорожского "Металлурга" и "Днепра", стал 7-м, кому покорился 100-матчевый рубеж на двух поприщах – и как игроку, и как тренеру.