Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В режиме онлайн потенциальным соперником Динамо в квалификации Лиги конференций является команда Виктора Цыганкова
Вернее, одним из соперников
twitter.com/GironaFC
Одним из потенциальных соперников киевского "Динамо" в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций в режиме онлайн является "Жирона", за которую выступает бывший лидер киевлян Виктор Цыганков.
"Жирона" вышла на седьмое место Ла Лиги после победы над "Мальоркой" и поражения "Атлетика" от "Бетиса". Седьмое место от Испании будет еврокубковым, если кубок страны выиграет "Реал" (финал против "Осасуны" запланирован на шестое мая).
"Динамо" на данный момент идет на четвертом месте турнирной таблицы УПЛ, которое даст право стартовать в третьем раунде квалификации Лиги конференций. Если "Динамо" там пройдет своего соперника, то в раунде плей-офф будет в посеве. "Жирона" сейчас – вне посева. Так что команды являются потенциальными соперниками в борьбе за группу.
В квалификации Лиги конференций можно оказаться также с пятого и второго мест турнирной таблицы УПЛ.
Популярное сейчас
- Шахтер сыграет с Минаем, Скрипник против Динамо. Расписание футбола на 1-7 мая
- В Defence Express заявили, что ВСУ впервые сбили ракету россиян Кинжал. В Воздушных силах отреагировали
- Гол украинского легионера признан лучшим мячом недели в США
- Страсти по тренеру: Вацко рассказал, как окончательно поругались Маркевич и Павелко
- Яркую телеведущую обвиняли в истощении сексом звездного футболиста. Тепер та же история с теннисистом. ФОТО
- Красотка дня. Прелестная вторая половинка лучшего бомбардира Зари. ФОТО