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В режиме онлайн потенциальным соперником Динамо в квалификации Лиги конференций является команда Виктора Цыганкова

Премьер-лига
(1 голосов)

Вернее, одним из соперников

В режиме онлайн потенциальным соперником Динамо в квалификации Лиги конференций является команда Виктора Цыганкова

twitter.com/GironaFC

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Одним из потенциальных соперников киевского "Динамо" в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций в режиме онлайн является "Жирона", за которую выступает бывший лидер киевлян Виктор Цыганков.

В режиме онлайн потенциальным соперником Динамо в квалификации Лиги конференций является команда Виктора Цыганкова - изображение 1

"Жирона" вышла на седьмое место Ла Лиги после победы над "Мальоркой" и поражения "Атлетика" от "Бетиса". Седьмое место от Испании будет еврокубковым, если кубок страны выиграет "Реал" (финал против "Осасуны" запланирован на шестое мая).

"Динамо" на данный момент идет на четвертом месте турнирной таблицы УПЛ, которое даст право стартовать в третьем раунде квалификации Лиги конференций. Если "Динамо" там пройдет своего соперника, то в раунде плей-офф будет в посеве. "Жирона" сейчас – вне посева. Так что команды являются потенциальными соперниками в борьбе за группу.

В квалификации Лиги конференций можно оказаться также с пятого и второго мест турнирной таблицы УПЛ.

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В статье: Динамо (Киев) Жирона
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Источник:
УПЛ жива

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Комментарии (1)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
05.05.2023 в 19:39
Дуже хочеться вам видати бажане за дійсне: Динамо ще невідомо у яких Лігах буде грати Чемпіонів, Європи чи Конференцій. Чи вам ваші хазяєва призначений розподіл місць вже повідомили?
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