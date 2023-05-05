Ивуарийский новичок Кривбасса приступил к занятиям с мячом

Новичок "Кривбасса" Жан-Морель По приступил к занятиям с мячом.

На днях ивуариец впервые за долгий период начал работу на травяном покрытии. Хавбек будет продолжать индивидуальную подготовку под присмотром врача-реабилитолога.

Напомним, что "Кривбасс" арендовал игрока у египетского "Исмаили" до конца текущего сезона с правом выкупа.

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По получил украинскую визу лишь в январе, а из-за сложностей с пересечением украинской границе добрался до Кривого Рога только в начале марта и к этому моменту не сыграл за криворожан ни одного матча.