Металлист - Львов. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Обеим командам очень тяжело. Обе ведут отчаянную борьбу за выживание и пытаются ухватиться за соломинку, которая не позволила бы утонуть в бурных водах УПЛ. А проигравший в очном противостоянии вообще будет главным неудачником. Шансов на спасение тогда практически не останется.

Не зря тренер "Металлиста" в контексте этого матча говорил о борьбе за шесть очков. Может быть, даже и за девять. Матч состоится в воскресенье, 7-го мая, в 13:00 на ужгородском стадионе "Авангард".

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