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Металлист - Львов. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Металлист - Львов: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 07.05.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
фото - УПЛ
Обеим командам очень тяжело. Обе ведут отчаянную борьбу за выживание и пытаются ухватиться за соломинку, которая не позволила бы утонуть в бурных водах УПЛ. А проигравший в очном противостоянии вообще будет главным неудачником. Шансов на спасение тогда практически не останется.
Не зря тренер "Металлиста" в контексте этого матча говорил о борьбе за шесть очков. Может быть, даже и за девять. Матч состоится в воскресенье, 7-го мая, в 13:00 на ужгородском стадионе "Авангард".
Смотреть матч можно будет на телеканале УНИАН у всех провайдеров. Также игра будет доступна к бесплатному просмотру на странице FootballHab на YouTube. Плеер с трансляцией в день матча появится и на нашем сайте. Следите за обновлениями.
Если у вас не будет возможности смотреть видеоэфир, следить за событиями матча можно с помощью текстовой онлайн-трансляции >>>
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