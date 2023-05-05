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Металлист - Львов. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
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Металлист - Львов: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 07.05.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Металлист - Львов. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

фото - УПЛ

UA-Футбол
Новина українською

Обеим командам очень тяжело. Обе ведут отчаянную борьбу за выживание и пытаются ухватиться за соломинку, которая не позволила бы утонуть в бурных водах УПЛ. А проигравший в очном противостоянии вообще будет главным неудачником. Шансов на спасение тогда практически не останется.

Не зря тренер "Металлиста" в контексте этого матча говорил о борьбе за шесть очков. Может быть, даже и за девять. Матч состоится в воскресенье, 7-го мая, в 13:00 на ужгородском стадионе "Авангард".

Смотреть матч можно будет на телеканале УНИАН у всех провайдеров. Также игра будет доступна к бесплатному просмотру на странице FootballHab на YouTube. Плеер с трансляцией в день матча появится и на нашем сайте. Следите за обновлениями.

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В статье: ФК Львов Где смотреть футбол Металлист (Харьков)
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