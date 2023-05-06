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Минай - Ворскла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Минай - Ворскла: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 08.05.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
В первой части сезона обе команды проводили матчи на одном стадионе. Это было ситуативное дерби. "Ворскла", кстати, выиграла матч первого круга со счетом 2:0. И вот прошло почти полгода – и снова матч между этими командами на "Минай-Арене". Каков будет результат на этот раз?
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"Ворскла" не теряет надежд зацепиться за еврокубковую позицию, но для этого нельзя терять очки. Особенно с соперниками, считающимися аутсайдерами в противостояниях с полтавчанами. Однако "Минай" уже не раз в этом чемпионате разрушал прогнозы.
Игра состоится в понедельник, восьмого мая, в 14.00. Прямая онлайн видеотрансляция запланирована в приложении Setanta Sports. Только на OTT.
Если у вас не будет возможности смотреть видеоэфир, следить за событиями матча можно с помощью текстовой онлайн-трансляции >>>
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