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Верес объявил "народный отбор" в команду U-19

Премьер-лига
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Молодые игроки могут попробовать свои силы

Верес объявил "народный отбор" в команду U-19

nkveres.com

Новина українською

Ровенский "Верес" объявил открытый отбор в состав юношеской команды.

Очередной так называемый "народный отбор" продлится 3 дня - с 29 по 31 мая и проходить на НТВ "Верес" (Ровно, ул. Защитников Мариуполя).

Отбор будут проводить тренеры "Вереса" U19. В программе занятий – игровые тренировки и работа с мячом.

Возраст участников: от 16 до 18 лет.

В течение трех дней тренеры отберут лучших игроков, которые будут приглашены на тренировочный сбор с "Вересом" U19 с возможностью подписать профессиональный контракт.

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Напомним, что зимой "Верес" уже проводил "народный отбор" в основную команду. Тогда было отобрано три игрока, а один из них - Владислав Тишининов недавно дебютировал в УПЛ.

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В статье: Верес (Ровно)
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Источник:
Верес

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