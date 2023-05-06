Александру Рыкуну – 45 лет: хорошо ли вы помните карьеру гения паса? Квиз от UA-Футбол

Сегодня, 6 мая, 45 лет исполняется одному из самых талантливых украинских футболистов, гению последнего паса Александру Рыкуну. Он принес много пользы трем клубам – "Днепру", мариупольскому "Металлургу" (сейчас "Мариуполь") и харьковскому "Металлисту". Конечно, его карьера могла сложиться ярче, если бы не проблемы с алкоголем, но и так он запечатлелся в памяти многих украинских болельщиков.

По случаю дня рождения гениального полузащитника мы предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните его карьеру, пройдя наш квиз.