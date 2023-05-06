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Александру Рыкуну – 45 лет: хорошо ли вы помните карьеру гения паса? Квиз от UA-Футбол

Премьер-лига
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Александру Рыкуну – 45 лет: хорошо ли вы помните карьеру гения паса? Квиз от UA-Футбол

Михайло Корнійчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 6 мая, 45 лет исполняется одному из самых талантливых украинских футболистов, гению последнего паса Александру Рыкуну. Он принес много пользы трем клубам – "Днепру", мариупольскому "Металлургу" (сейчас "Мариуполь") и харьковскому "Металлисту". Конечно, его карьера могла сложиться ярче, если бы не проблемы с алкоголем, но и так он запечатлелся в памяти многих украинских болельщиков.

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По случаю дня рождения гениального полузащитника мы предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните его карьеру, пройдя наш квиз.

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В статье: Александр Рыкун квиз от UA-Футбол
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