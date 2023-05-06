Александрия - Шахтер: где и когда смотреть матч УПЛ

"Шахтер" продолжает уверенно идти во втором круге нынешнего сезона, практически не получая урона от соперников. Коллектив Йовичевича выглядит достаточно стабильно, лишь дважды сыграв вничью весной, благодаря чему и удалось немного оторваться в таблице от "зимнего чемпиона" "Днепра-1". Впереди, правда, ряд достаточно непростых игр, в том числе и в этом воскресенье.

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"Горняки" отправятся в гости к команде, которой есть что доказывать. "Александрия" ныне идет пятой в таблице, однако после смены тренера не впечатляет, а потому Руслану Ротаню нужно максимально настраивать своих подопечных брать максимум. Ибо за одну сенсацию в игре с фаворитом проститься может многое.

Смотрите матч 25-го тура УПЛ в воскресенье, пятого мая. Начало игры в 15:00. Трансляция будет доступна на канале "Setanta Sports", а также на ОТТ-платформе "Setanta Sports" и Youtube-канале "Setanta Sports".

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Олександрія - Шахтар Смотреть трансляцию