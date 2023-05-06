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Александрия - Шахтер: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч "Александрия" - "Шахтер", украинская Премьер-лига, 7-е мая 2023

Александрия - Шахтер: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" продолжает уверенно идти во втором круге нынешнего сезона, практически не получая урона от соперников. Коллектив Йовичевича выглядит достаточно стабильно, лишь дважды сыграв вничью весной, благодаря чему и удалось немного оторваться в таблице от "зимнего чемпиона" "Днепра-1". Впереди, правда, ряд достаточно непростых игр, в том числе и в этом воскресенье.

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"Горняки" отправятся в гости к команде, которой есть что доказывать. "Александрия" ныне идет пятой в таблице, однако после смены тренера не впечатляет, а потому Руслану Ротаню нужно максимально настраивать своих подопечных брать максимум. Ибо за одну сенсацию в игре с фаворитом проститься может многое.

Смотрите матч 25-го тура УПЛ в воскресенье, пятого мая. Начало игры в 15:00. Трансляция будет доступна на канале "Setanta Sports", а также на ОТТ-платформе "Setanta Sports" и Youtube-канале "Setanta Sports".

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Трансляція матчу Олександрія - Шахтар
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Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Александрия" - "Шахтер" на UA-Футбол>>

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В статье: Шахтер (Донецк) ФК Александрия
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