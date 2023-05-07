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Металлист - Львов. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Металлист - Львов: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.05.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Олександр Приходько
Матч, значение которого для его участников трудно переоценить. Последняя и предпоследняя команды чемпионата. Команды, еще сохраняющие шансы спастись от вылета, но которым нельзя проигрывать. В этой борьбе нет возможности для отступления и маневров: только вперед.
Игра состоится в воскресенье, 7-го мая, в 13:00 на ужгородском стадионе "Авангард". Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит телеканал УНИАН. Также трансляция будет доступна на YouTube канале FootballHab. Смотреть можно в этой новости бесплатно и без регистрации.
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УПЛ. 25-й тур. 07.05.2023
Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле – Юрий Иванов
"Металлист" 13:00 "Львов"
Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – УНИАН, FootballHab
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