Металлист - Львов. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Матч, значение которого для его участников трудно переоценить. Последняя и предпоследняя команды чемпионата. Команды, еще сохраняющие шансы спастись от вылета, но которым нельзя проигрывать. В этой борьбе нет возможности для отступления и маневров: только вперед.

Игра состоится в воскресенье, 7-го мая, в 13:00 на ужгородском стадионе "Авангард". Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит телеканал УНИАН. Также трансляция будет доступна на YouTube канале FootballHab. Смотреть можно в этой новости бесплатно и без регистрации.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

УПЛ. 25-й тур. 07.05.2023

Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле – Юрий Иванов

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – УНИАН, FootballHab