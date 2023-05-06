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Александрия - Шахтер: смотреть онлайн бесплатно, прямая видеотрансляция
Прямая LIVE-трансляция матча украинской Премьер-лиги
Фото: ФК Шахтер
Главный матч 25 тура украинского чемпионата! "Александрия" под руководством Руслана Ротаня в этом году потерпела только одно поражение и продолжает битву за еврокубки. "Горожане" удерживают пятую строчку таблицы и имеют пятиочковое преимущество над "Кривбассом". "Шахтер" возглавляет таблицу чемпионата, имея преимущество над "Днепром-1" также в пять очков, однако у днепрян все еще есть одна игра в запасе. Для обоих коллективов важно победить, поэтому игра обещает получиться интригующей.
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Чемпионат Украины. 25-й тур
7 мая. Начало в 15:00
"Александрия" - "Шахтер"
Трансляция – Youtube-канал Setanta Sports
Текстовая трансляция -
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