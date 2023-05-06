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Черноморец - Днепр-1: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

Прямая LIVE-трансляция матча украинской Премьер-лиги

Черноморец - Днепр-1: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

фото - УПЛ

UA-Футбол
Новина українською

"Черноморец" – одно из открытий текущего чемпионата. Одесситы уже остановили "Шахтер" и победили "Кривбасс". Смогут ли они не проиграть еще одному лидеру чемпионата? "Днепру-1" очки в последнее время даются с трудом, хотя коллектив все еще продолжает погоню за "Шахтером" в битве за чемпионский титул. Игра обещает получиться очень интересной и интригующей и может завершиться сенсацией.

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Чемпионат Украины. 25-й тур
7 мая. Начало в 13:00
"Черноморец" - "Днепр-1"
Трансляция – канал Setanta Sports+ на сервисе MEGOGO
Текстовая трансляция - UA-Футбол

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В статье: Черноморец (Одесса) СК Днепр-1 смотреть футбол онлайн
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