Черноморец - Днепр-1: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Черноморец" – одно из открытий текущего чемпионата. Одесситы уже остановили "Шахтер" и победили "Кривбасс". Смогут ли они не проиграть еще одному лидеру чемпионата? "Днепру-1" очки в последнее время даются с трудом, хотя коллектив все еще продолжает погоню за "Шахтером" в битве за чемпионский титул. Игра обещает получиться очень интересной и интригующей и может завершиться сенсацией.

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Чемпионат Украины. 25-й тур

7 мая. Начало в 13:00

"Черноморец" - "Днепр-1"

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