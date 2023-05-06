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Кривбасс - Динамо: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
(2 голосов)

Где покажут в прямом эфире матч "Кривбасс" - "Динамо", украинская Премьер-лига, 8-е мая 2023

Кривбасс - Динамо: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" выиграло оба своих матча под руководством Шовковского и продолжает свою погоню за луганской "Зарей". Нельзя сказать, что юный и.о. тренера придумал новую тактику, но команда при немного освежилась. Прошедший поединок против "Ворсклы" был далек от идеала, при этом "Динамо" смогло проявить характер, а также дисциплинированно удержать победный счет.

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Впереди у столичной команды еще один непростой поединок. "Динамо" отправится в гости к "Кривбассу", который пускай и далек от идеальных показателей, всегда умеет давать бой статусным клубам. Да и Юрий Вернидуб имеет немалый опыт, дабы рассказать своим подопечным, как сделать сенсацию.

Смотрите матч 25-го тура УПЛ в понедельник, восьмого мая. Начало игры в 13:00. Трансляция будет доступна на ОТТ-платформе "Setanta Sports".

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Кривбасс" - "Динамо" на UA-Футбол>>

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев)
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