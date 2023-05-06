Кривбасс - Динамо: где и когда смотреть матч УПЛ

Киевское "Динамо" выиграло оба своих матча под руководством Шовковского и продолжает свою погоню за луганской "Зарей". Нельзя сказать, что юный и.о. тренера придумал новую тактику, но команда при немного освежилась. Прошедший поединок против "Ворсклы" был далек от идеала, при этом "Динамо" смогло проявить характер, а также дисциплинированно удержать победный счет.

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Впереди у столичной команды еще один непростой поединок. "Динамо" отправится в гости к "Кривбассу", который пускай и далек от идеальных показателей, всегда умеет давать бой статусным клубам. Да и Юрий Вернидуб имеет немалый опыт, дабы рассказать своим подопечным, как сделать сенсацию.

Смотрите матч 25-го тура УПЛ в понедельник, восьмого мая. Начало игры в 13:00. Трансляция будет доступна на ОТТ-платформе "Setanta Sports".