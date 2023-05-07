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Рух - Ингулец: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч "Рух" - "Ингулец", украинская Премьер-лига, восьмое мая 2023

Рух - Ингулец: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Львовский "Рух" продолжает идти без побед в эпоху Виталия Пономарева. В прошлом туре у команды был отличный шанс прервать неудачную серию, однако даже 80 минут игры в большинстве не помогли им забить "Металлисту 1925". Как итог - грустные 0:0 и место в зоне переходных матчей.

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У "Ингульца" дела идут куда интереснее. В прошедшем туре подопечные Ковальца также сыграли в сухую ничью, однако встречались против более статусному "Кривбасса". Учитывая, что ныне "казаки" идут на десятом месте, можно говорить, что они близки к тому, дабы удержать свое место элите.

Смотрите матч 25-го тура УПЛ в понедельник, восьмого мая. Начало игры в 15:00. Трансляция будет доступна на канале "Униан", а также на Youtube-канале "Football Hub".

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Трансляція матчу Рух - Інгулець
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Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Рух" - "Ингулец" на UA-Футбол>>

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В статье: Рух (Львов) Ингулец (Петрово)
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