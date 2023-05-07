Заря - Металлист 1925: где и когда смотреть матч УПЛ

Луганская "Заря" продолжает стабильно набирать очки. В прошлом туре коллектив ван Леувена провел сверхтяжелый матч против "Вереса", сумев добиться главного - трех балов. У иностранного специалиста не столь широкий арсенал игроков, а потому команде тяжело играть по два раза в неделю. Впрочем, это касается и многих других клубов УПЛ.

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Касается это, к примеру, "Металлиста 1925". У команды Эдмара - Голодюка хватает кадровых проблем, а изнурительный матч против "Руха", в котором 90 процентов времени приходилось играть вдесятером, явно не помог восстановить баланс сил.

Смотрите матч 25-го тура УПЛ в понедельник, восьмого мая. Начало игры в 17:00. Трансляция будет доступна на канале "Униан", а также на Youtube-канале "Football Hub".

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Зоря - Металіст 1925 Смотреть трансляцию