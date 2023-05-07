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Заря - Металлист 1925: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
(2 голосов)

Где покажут в прямом эфире матч "Заря" - "Металлист 1925", украинская Премьер-лига, восьмое мая 2023

Заря - Металлист 1925: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
Новина українською

Луганская "Заря" продолжает стабильно набирать очки. В прошлом туре коллектив ван Леувена провел сверхтяжелый матч против "Вереса", сумев добиться главного - трех балов. У иностранного специалиста не столь широкий арсенал игроков, а потому команде тяжело играть по два раза в неделю. Впрочем, это касается и многих других клубов УПЛ.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Касается это, к примеру, "Металлиста 1925". У команды Эдмара - Голодюка хватает кадровых проблем, а изнурительный матч против "Руха", в котором 90 процентов времени приходилось играть вдесятером, явно не помог восстановить баланс сил.

Смотрите матч 25-го тура УПЛ в понедельник, восьмого мая. Начало игры в 17:00. Трансляция будет доступна на канале "Униан", а также на Youtube-канале "Football Hub".

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Трансляція матчу Зоря - Металіст 1925
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Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Заря" - "Металлист 1925" на UA-Футбол>>

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В статье: Заря (Луганск) Металлист 1925 (Харьков)
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