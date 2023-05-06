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Черноморец - Днепр-1 | Аудио онлайн трансляция
Днепрянам необходима победа, чтобы продолжить преследование "Шахтера"
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Команда UA-Футбол прокомментирует поединок 25 тура чемпионата Украины между "Черноморцем" и "Днепром-1".
Одесситы получают много положительных отзывов за свою игру этой весной. "Черноморцу" уже удалось сыграть вничью с "Шахтером", победить "Кривбасс" и разгромить "Колос". У "Днепра-1" с результатами за последние недели также порядок, однако есть критика по игре. Удастся ли "морякам" создать сенсацию в матче против одного из претендентов на титул?
АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 7 мая – в 12.50 по киевскому времени.
Комментатор: Сергей Швец
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