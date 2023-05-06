Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сабо: Удивлен, что в матче Шахтер - Минай не было VAR. Ведь играет лидер, действующий чемпион!
Эксперты про судейские скандалы и уровень судейства в УПЛ
Фото: dynamo.kiev.ua
Бывший тренер, а сейчас эксперт Йожеф Сабо накануне поединков 25-го тура УПЛ поделил мнениями на счет судейских ошибок и ситуации с VAR.
"Это очень болезненный вопрос, и он давно не решается. Время идет, а судейство остается на очень низком уровне. В других странах тоже есть проблемы, но там в основном это трактовка эпизодов, офсайд. Есть VAR, судья ошибся – показали повтор, он исправился. У нас VAR только в одном матче в туре.
Помогло бы использование технологии VAR на всех матчах уменьшить количество скандалов? Конечно! Я сам удивлен, что в матче "Шахтер" - "Минай" не было VAR. Ведь играет лидер, действующий чемпион! И потом, нам же говорили, что закупили машины VAR. Где они? Думал, может, помощники помогут Балакину определить гол, но нет. Это неисправимо", - поделился Сабо.
Также свое мнение по поводу уровня судейства в чемпионате Украины высказал экс-футболист и наставник Иван Гецко.
"У нас как только ошибка, то сразу все говорят о предвзятости. Конечно, бывают разные моменты, но у нас такой уровень, такая нынешняя ситуация. Безусловно, если судьи ошибаются в одну сторону, то, конечно, это настораживает Даже если есть VAR, боятся принимать решения, потому что знают, что оценка будет занижена в случае чего.
Я не думаю, что если бы на месте Лучано Лучи был бы украинский специалист, имеющий за плечами опыт, было бы хуже. Дали бы свободу человеку, наши специалисты тоже могут работать, разбираются в футболе.
На счет VAR? С приходом VAR к нашему чемпионату уровень арбитража стал выше. Хотелось бы, чтобы эта система работала на большем количестве матчей. Не только на матчах лидеров, но и там, где идет борьба за выживание. Тогда у нас нет вопросов. В каждом матче есть какие-то погрешности, но VAR помогает их исправить. Есть время внести коррективы", – рассказал Гецко.
Популярное сейчас
- Александрия - Шахтер: где и когда смотреть матч УПЛ
- Виллиан рассказал, почему больше никогда не вернется в Бразилию
- Ребров все-таки покинет Аль-Айн в конце сезона. Клуб уже начал поиски нового тренера
- Шахтер, Днепр-1 и Заря идут без осечек. Результаты и расписание матчей УПЛ
- Красотка дня. Прелестная вторая половинка лучшего бомбардира Зари. ФОТО
- Фанаты Челси завидуют Жоау Фелишу после откровенных фото его девушки в соцсетях. ФОТО