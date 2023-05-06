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Сабо: Удивлен, что в матче Шахтер - Минай не было VAR. Ведь играет лидер, действующий чемпион!

Премьер-лига
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Эксперты про судейские скандалы и уровень судейства в УПЛ

Сабо: Удивлен, что в матче Шахтер - Минай не было VAR. Ведь играет лидер, действующий чемпион!

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Бывший тренер, а сейчас эксперт Йожеф Сабо накануне поединков 25-го тура УПЛ поделил мнениями на счет судейских ошибок и ситуации с VAR.

"Это очень болезненный вопрос, и он давно не решается. Время идет, а судейство остается на очень низком уровне. В других странах тоже есть проблемы, но там в основном это трактовка эпизодов, офсайд. Есть VAR, судья ошибся – показали повтор, он исправился. У нас VAR только в одном матче в туре.

Помогло бы использование технологии VAR на всех матчах уменьшить количество скандалов? Конечно! Я сам удивлен, что в матче "Шахтер" - "Минай" не было VAR. Ведь играет лидер, действующий чемпион! И потом, нам же говорили, что закупили машины VAR. Где они? Думал, может, помощники помогут Балакину определить гол, но нет. Это неисправимо", - поделился Сабо.

Также свое мнение по поводу уровня судейства в чемпионате Украины высказал экс-футболист и наставник Иван Гецко.

"У нас как только ошибка, то сразу все говорят о предвзятости. Конечно, бывают разные моменты, но у нас такой уровень, такая нынешняя ситуация. Безусловно, если судьи ошибаются в одну сторону, то, конечно, это настораживает Даже если есть VAR, боятся принимать решения, потому что знают, что оценка будет занижена в случае чего.

Я не думаю, что если бы на месте Лучано Лучи был бы украинский специалист, имеющий за плечами опыт, было бы хуже. Дали бы свободу человеку, наши специалисты тоже могут работать, разбираются в футболе.

На счет VAR? С приходом VAR к нашему чемпионату уровень арбитража стал выше. Хотелось бы, чтобы эта система работала на большем количестве матчей. Не только на матчах лидеров, но и там, где идет борьба за выживание. Тогда у нас нет вопросов. В каждом матче есть какие-то погрешности, но VAR помогает их исправить. Есть время внести коррективы", – рассказал Гецко.

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В статье: Йожеф Сабо Иван Гецко
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Источник:
Vesti.ua

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