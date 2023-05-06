Сабо: Удивлен, что в матче Шахтер - Минай не было VAR. Ведь играет лидер, действующий чемпион!

Бывший тренер, а сейчас эксперт Йожеф Сабо накануне поединков 25-го тура УПЛ поделил мнениями на счет судейских ошибок и ситуации с VAR.

"Это очень болезненный вопрос, и он давно не решается. Время идет, а судейство остается на очень низком уровне. В других странах тоже есть проблемы, но там в основном это трактовка эпизодов, офсайд. Есть VAR, судья ошибся – показали повтор, он исправился. У нас VAR только в одном матче в туре. Помогло бы использование технологии VAR на всех матчах уменьшить количество скандалов? Конечно! Я сам удивлен, что в матче "Шахтер" - "Минай" не было VAR. Ведь играет лидер, действующий чемпион! И потом, нам же говорили, что закупили машины VAR. Где они? Думал, может, помощники помогут Балакину определить гол, но нет. Это неисправимо", - поделился Сабо.

Также свое мнение по поводу уровня судейства в чемпионате Украины высказал экс-футболист и наставник Иван Гецко.