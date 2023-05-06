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Цыганык обратился к КДК УАФ из-за матча Ингулец - Шахтер: заявляет о возможной манипуляции
Журналист пытается разобраться в вопросе переноса места проведения матча "горняков"
Журналист Игорь Цыганык обратился в Комитет этики и честной игры УАФ о переносе поединка 26-го тура УПЛ между "Ингульцем" и донецким "Шахтером". Цыганик написал письмо с просьбой разобраться в ситуации с переносом этого матча из Петрова во Львов.
"Прошу вашего разъяснения относительно ситуации, которая сложилась относительно матча 26-го тура "Ингулец" - "Шахтер", который должен состояться 13 мая 2023 года. Этот матч должен был состояться на стадионе "Ингулец" в пгт. Петрово, который сертифицирован УАФ для проведения матчей Прем В сезоне 2022/23 мне стало известно, что проведение этой встречи планируется во Львове на стадионе Арена Львов.
По моей информации, инициатором переноса матча во Львов является ФК "Шахтер". Донецкий клуб берет на себя все расходы по переезду и пребыванию ФК "Ингулец" во Львове. Прошу разъяснить, не может ли такая ситуация быть попыткой манипулирования результатом матча "Ингулец" – "Шахтер", ведь донецкий клуб получит определенное преимущество, проводя матч в городе, который является базовым для клуба в текущем сезоне и на стадионе, который заявлен как домашняя арена ФК "Шахтер" в сезоне 2022/23.
Также прошу вас помочь получить разъяснения от УЕФА об этой ситуации. Напоминаю, что в чемпионате Украины в текущем сезоне идет ожесточенная борьба за чемпионский титул. На мой взгляд, попытка ФК "Шахтер", являющийся одним из претендентов на 1 место в УПЛ, получить определенные преимущества, уменьшая количество собственных переездов по Украине, не соответствует принципам фейр-плей", - написал в своем письме Цыганык.
Напомним, этот матч должен был проходить на стадионе "Ингульца", однако позже поединок перенесли на "Арену Львов".
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