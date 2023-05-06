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Цыганык обратился к КДК УАФ из-за матча Ингулец - Шахтер: заявляет о возможной манипуляции

Премьер-лига
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(1 голосов)

Журналист пытается разобраться в вопросе переноса места проведения матча "горняков"

Цыганык обратился к КДК УАФ из-за матча Ингулец - Шахтер: заявляет о возможной манипуляции

Новина українською

Журналист Игорь Цыганык обратился в Комитет этики и честной игры УАФ о переносе поединка 26-го тура УПЛ между "Ингульцем" и донецким "Шахтером". Цыганик написал письмо с просьбой разобраться в ситуации с переносом этого матча из Петрова во Львов.

"Прошу вашего разъяснения относительно ситуации, которая сложилась относительно матча 26-го тура "Ингулец" - "Шахтер", который должен состояться 13 мая 2023 года. Этот матч должен был состояться на стадионе "Ингулец" в пгт. Петрово, который сертифицирован УАФ для проведения матчей Прем В сезоне 2022/23 мне стало известно, что проведение этой встречи планируется во Львове на стадионе Арена Львов.

По моей информации, инициатором переноса матча во Львов является ФК "Шахтер". Донецкий клуб берет на себя все расходы по переезду и пребыванию ФК "Ингулец" во Львове. Прошу разъяснить, не может ли такая ситуация быть попыткой манипулирования результатом матча "Ингулец" – "Шахтер", ведь донецкий клуб получит определенное преимущество, проводя матч в городе, который является базовым для клуба в текущем сезоне и на стадионе, который заявлен как домашняя арена ФК "Шахтер" в сезоне 2022/23.

Также прошу вас помочь получить разъяснения от УЕФА об этой ситуации. Напоминаю, что в чемпионате Украины в текущем сезоне идет ожесточенная борьба за чемпионский титул. На мой взгляд, попытка ФК "Шахтер", являющийся одним из претендентов на 1 место в УПЛ, получить определенные преимущества, уменьшая количество собственных переездов по Украине, не соответствует принципам фейр-плей", - написал в своем письме Цыганык.

Напомним, этот матч должен был проходить на стадионе "Ингульца", однако позже поединок перенесли на "Арену Львов".

Цыганык обратился к КДК УАФ из-за матча Ингулец - Шахтер: заявляет о возможной манипуляции - изображение 1
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В статье: Игорь Цыганык Шахтер (Донецк) Ингулец (Петрово)
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Источник:
Футбол 24

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Комментарии (8)
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rimofip (Киев)
07.05.2023 в 08:50
Что-то не помню, чтобы он чего-то добивался, когда была череда переносов игр в Киеве: родненькому Динамо ведь все можно
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+3
0
rimofip (Киев)
07.05.2023 в 08:47
Все знают, что у нас только один "домашний чемпион" и это Динамо!
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+1
-1
Caballero (DC)
07.05.2023 в 08:44
Циганик-смоктунець.
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+2
-1
witcher_r (Киев)
07.05.2023 в 08:18
Та віддайте ви вже те перше місце шлюхтеру,хай стає чемпіоном,а всі інші команди дійсно проведуть ігри і визначать хто яке місце зайняв.А а ці хай стають чемпіонами Львова.
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+3
-2
Мирон (Львів)
07.05.2023 в 04:56
Циганик правий: це маніпулювання. Непрямий, але все ж хабар для забезпечення потрібного результату. Наш футбол погруз в корупції, навряд чи Циганик щось добєьбся
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+3
-3
oleg.m.3972 (Харьков)
07.05.2023 в 01:12
Расскажите этому балаболу, что пару дней назад Поворознюк объяснил, что сам попросил Шахтёр о переносе матча во Львов. Кстати Львовский стадион не является для Шахтёра домашним. Шахтёр уже девятый год играет все матчи на выезде. О каком преимуществе это недоразумение каждый раз волает ? Пусть Цыганык задаст КДК вопрос, почему в прошлом чемпионате Динамо играло в Киеве 80% всех матчей чемпионата. Или то другое ?
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+2
-4
Trztrqtr (Украина)
07.05.2023 в 05:11
Про поворознюка-это там где он ахинею про коробку нес? Ты серьезно сейчас? Я тебе открою маленькую тайну-если бы поворознюк хотел отобрать очки у ШД он бы ни за что не согдасился играть во Львове. Во-первых, дорога в Петрово отняла бы у ШД много сил. Во-вторых, поле в Петрово гораздо больше подходит для игры в беги-борись ингульца, нежели для стиля ШД. И в-третьих, я напомню каким был категоричным поворознюк не так давно когда ингульцу засчитали тех.поражение против ШД-тогда для него публично ШД стал чуть ди не врагом номер один. И вот теперь ты говоришь что поворознюк решил невелировать преимущество домашнего поля, усталости ШД после дороги и резко забыл о своей категоричности просто потому что "никакой коррупции"? Ага, щаз. И да-что ты от поворознюка хотел услышать? Что ШД купил у них игру? Серьезно?
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+3
-2
Ergevision (KR)
07.05.2023 в 08:17
Наверное, побудительным мотивом к принятию такого решения может быть также и тот факт, что Ингульцу по-любому было бы удобнее сыграть во Львове, ведь именно там он завтра будет играть матч 25 тура с Рухом. То есть, в противном случае, команду ждал бы такой же длительный и изнурительный переезд обратно, как и соперника, а учитывая, что скамейка запасных Ингульца ощутимо короче, чем у Шахтера, то ещё вопрос, для кого этот переезд оказался бы более болезненным. Преимущество своего поля?... Ну такое себе: в матчах со зрителями это возможно было бы и так, но и то не факт - помнится перед войной на матче Александрии с Шахтером на Нике болельщиков горняков оказалось больше, чем было местных, что уже говорить о каком-то Петрово. Да и, если не ошибаюсь, добрую половину своих набранных очков Ингулец набрал именно в выездных матчах, так что вряд ли именно это фактор тут будет определяющим. А вот разница в классе - это уже другой вопрос, хоть во Львове, хоть в Петрово.
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