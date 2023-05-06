  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Цыганык обратился к КДК УАФ: Шахтер берет на себя все расходы по переезду Ингульца во Львов. Не может ли такая ситуация быть попыткой манипулирования результатом
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Цыганык обратился к КДК УАФ: Шахтер берет на себя все расходы по переезду Ингульца во Львов. Не может ли такая ситуация быть попыткой манипулирования результатом

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Журналист пытается разобраться в вопросе переноса места проведения матча "горняков"

Цыганык обратился к КДК УАФ: Шахтер берет на себя все расходы по переезду Ингульца во Львов. Не может ли такая ситуация быть попыткой манипулирования результатом

Новина українською

Журналист Игорь Цыганык обратился в Комитет этики и честной игры УАФ о переносе поединка 26-го тура УПЛ между "Ингульцем" и донецким "Шахтером". Цыганик написал письмо с просьбой разобраться в ситуации с переносом этого матча из Петрова во Львов.

"Прошу вашего разъяснения относительно ситуации, которая сложилась относительно матча 26-го тура "Ингулец" - "Шахтер", который должен состояться 13 мая 2023 года. Этот матч должен был состояться на стадионе "Ингулец" в пгт. Петрово, который сертифицирован УАФ для проведения матчей Прем В сезоне 2022/23 мне стало известно, что проведение этой встречи планируется во Львове на стадионе Арена Львов.

По моей информации, инициатором переноса матча во Львов является ФК "Шахтер". Донецкий клуб берет на себя все расходы по переезду и пребыванию ФК "Ингулец" во Львове. Прошу разъяснить, не может ли такая ситуация быть попыткой манипулирования результатом матча "Ингулец" – "Шахтер", ведь донецкий клуб получит определенное преимущество, проводя матч в городе, который является базовым для клуба в текущем сезоне и на стадионе, который заявлен как домашняя арена ФК "Шахтер" в сезоне 2022/23.

Также прошу вас помочь получить разъяснения от УЕФА об этой ситуации. Напоминаю, что в чемпионате Украины в текущем сезоне идет ожесточенная борьба за чемпионский титул. На мой взгляд, попытка ФК "Шахтер", являющийся одним из претендентов на 1 место в УПЛ, получить определенные преимущества, уменьшая количество собственных переездов по Украине, не соответствует принципам фейр-плей", - написал в своем письме Цыганык.

Напомним, этот матч должен был проходить на стадионе "Ингульца", однако позже поединок перенесли на "Арену Львов".

Цыганык обратился к КДК УАФ: Шахтер берет на себя все расходы по переезду Ингульца во Львов. Не может ли такая ситуация быть попыткой манипулирования результатом - изображение 1
По теме
yellow-arrow
Сабо: Удивлен, что в матче Шахтер - Минай не было VAR. Ведь играет лидер, действующий чемпион!
yellow-arrow
Черноморец – Днепр-1. Анонс и прогноз на матч УПЛ 07.05.2023
yellow-arrow
Минай - Ворскла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игорь Цыганык Шахтер (Донецк) Ингулец (Петрово)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол 24

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде