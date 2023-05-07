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Официально: Даниэль Соса – игрок Кривбасса
Ганский футболист продолжит карьеру в УПЛ
Офіційний сайт Іслочі
Ганский нападающий Даниэль Соса официально стал игроком "Кривбасса". Об этом сообщает сайт клуба.
"Наконец-то к нам приехал Даниэль Соса. Мы рады его видеть в Кривом Роге. Все вопросы с визами закрыты. Он еще долго ждал на границе, но, несмотря на все трудности, он присоединился к "Кривбассу".
Да, есть определенные бюрократические трудности с визами. Это все из-за войны. Но мы преодолели этот барьер на пути Даниэля в Украину. Уверен, одолим и врага, устроившего нам эти дополнительные трудности", - говорит гендиректор "Кривбасса" Владимир Баенко.
Даниэль Соса родился 21 сентября 1998 года в Аккре. В 2016 году переехал в Израиль, где выступал за молодежные команды Маккаби Нетания и Бейтар Нес Тубрук. Позже играл за белорусскую "Ислочь".
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