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Соса: Впереди много работы, хочу быстро влиться в новый коллектив

Премьер-лига
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Ганец имеет мотивацию играть в Кривом Роге

Соса: Впереди много работы, хочу быстро влиться в новый коллектив

ФК Кривбасс/Автор неизвестен

Новина українською

Ганский новичок "Кривбасса", форвард Даниэль Соса, прокомментировал подписание контракта с криворожским клубом.

"Я счастлив наконец приехать в Кривой Рог и присоединиться к "Кривбассу". В последнее время я был в расположении сборной Нигера. Потом решали вопрос с визами, чтобы я мог приехать в Украину.

Впереди много работы. Прежде всего, хочу как можно быстрее влиться в новый коллектив. Настроен доказать тренеру, что достоин играть в "Кривбассе". Хочу забивать голы и приносить победы моей новой команде", - сказал Соса.

Нападающий родился в Гане и играл за местные клубы, однако на уровне сборных выступает за Нигер. Ранее Соса два года находился в составе минской "Ислочи".

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В статье: Юрий Вернидуб Гана Кривбасс (Кривой Рог) Даниэль Соса
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