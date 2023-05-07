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Соса: Впереди много работы, хочу быстро влиться в новый коллектив
Ганец имеет мотивацию играть в Кривом Роге
ФК Кривбасс/Автор неизвестен
Ганский новичок "Кривбасса", форвард Даниэль Соса, прокомментировал подписание контракта с криворожским клубом.
"Я счастлив наконец приехать в Кривой Рог и присоединиться к "Кривбассу". В последнее время я был в расположении сборной Нигера. Потом решали вопрос с визами, чтобы я мог приехать в Украину.
Впереди много работы. Прежде всего, хочу как можно быстрее влиться в новый коллектив. Настроен доказать тренеру, что достоин играть в "Кривбассе". Хочу забивать голы и приносить победы моей новой команде", - сказал Соса.
Нападающий родился в Гане и играл за местные клубы, однако на уровне сборных выступает за Нигер. Ранее Соса два года находился в составе минской "Ислочи".
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