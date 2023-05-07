Соса: Впереди много работы, хочу быстро влиться в новый коллектив

Ганский новичок "Кривбасса", форвард Даниэль Соса, прокомментировал подписание контракта с криворожским клубом.

"Я счастлив наконец приехать в Кривой Рог и присоединиться к "Кривбассу". В последнее время я был в расположении сборной Нигера. Потом решали вопрос с визами, чтобы я мог приехать в Украину.

Впереди много работы. Прежде всего, хочу как можно быстрее влиться в новый коллектив. Настроен доказать тренеру, что достоин играть в "Кривбассе". Хочу забивать голы и приносить победы моей новой команде", - сказал Соса.