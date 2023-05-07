Боднаренко: Футболистам сейчас грех жаловаться на что-нибудь. Мы безгранично благодарны защитникам и защитницам

Полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко рассказал, как футболисты воспринимают насыщенный график.

“ – За 10 дней клубы УПЛ проводят по три матча. Не наелись игрой по такому плотному графику?

– Нет, все хорошо. Мы уже привыкли к такому ритму, потому что осенью и в начале весенней части сезона посреди недели стабильно играли в еврокубках.

Переезды по Украине переносятся легче, чем в еврокубках, где наши клубы что в домашних играх, что в выездных играют за границей. Вот тогда особенно тяжело даются расстояния, перелеты, чужие края.

Когда это сугубо УПЛ, даже если бы был еще и Кубок Украины, это воспринимается нормально. Сейчас такое время, что нам, футболистам, грех жаловаться на что-то. Мы безгранично благодарны нашим защитникам и защитницам, ВСУ и всем, кто защищает нашу родину, потому что только благодаря их ежедневному подвигу могут проходить спортивные соревнования в Украине, а мы имеем возможность заниматься своим делом”, - сказал Бондаренко.