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Боднаренко: Футболистам сейчас грех жаловаться на что-нибудь. Мы безгранично благодарны защитникам и защитницам
Рад, что может играть в футбол
Фото: ФК Шахтар
Полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко рассказал, как футболисты воспринимают насыщенный график.
“ – За 10 дней клубы УПЛ проводят по три матча. Не наелись игрой по такому плотному графику?
– Нет, все хорошо. Мы уже привыкли к такому ритму, потому что осенью и в начале весенней части сезона посреди недели стабильно играли в еврокубках.
Переезды по Украине переносятся легче, чем в еврокубках, где наши клубы что в домашних играх, что в выездных играют за границей. Вот тогда особенно тяжело даются расстояния, перелеты, чужие края.
Когда это сугубо УПЛ, даже если бы был еще и Кубок Украины, это воспринимается нормально. Сейчас такое время, что нам, футболистам, грех жаловаться на что-то. Мы безгранично благодарны нашим защитникам и защитницам, ВСУ и всем, кто защищает нашу родину, потому что только благодаря их ежедневному подвигу могут проходить спортивные соревнования в Украине, а мы имеем возможность заниматься своим делом”, - сказал Бондаренко.
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