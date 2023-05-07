  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бондаренко: Футболистам сейчас грех жаловаться на что-нибудь. Мы безгранично благодарны защитникам и защитницам
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бондаренко: Футболистам сейчас грех жаловаться на что-нибудь. Мы безгранично благодарны защитникам и защитницам

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Рад, что может играть в футбол

Бондаренко: Футболистам сейчас грех жаловаться на что-нибудь. Мы безгранично благодарны защитникам и защитницам

Фото: ФК Шахтар

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко рассказал, как футболисты воспринимают насыщенный график.

– За 10 дней клубы УПЛ проводят по три матча. Не наелись игрой по такому плотному графику?

– Нет, все хорошо. Мы уже привыкли к такому ритму, потому что осенью и в начале весенней части сезона посреди недели стабильно играли в еврокубках.

Переезды по Украине переносятся легче, чем в еврокубках, где наши клубы что в домашних играх, что в выездных играют за границей. Вот тогда особенно тяжело даются расстояния, перелеты, чужие края.

Когда это сугубо УПЛ, даже если бы был еще и Кубок Украины, это воспринимается нормально. Сейчас такое время, что нам, футболистам, грех жаловаться на что-то. Мы безгранично благодарны нашим защитникам и защитницам, ВСУ и всем, кто защищает нашу родину, потому что только благодаря их ежедневному подвигу могут проходить спортивные соревнования в Украине, а мы имеем возможность заниматься своим делом”, - сказал Бондаренко.

Читайте такжеШахтер назвал лучшего игрока команды в апреле
По теме
yellow-arrow
Рух - Ингулец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 8 мая 2023
yellow-arrow
Клищук: Будет интересно проверить свои силы на фоне Динамо
yellow-arrow
"Изображают из себя трехсотых". "Друзья Динамо" призвали игроков не симулировать и профинансировать помощь на фронт
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Артем Бондаренко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде