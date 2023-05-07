УПЛ. Металлист - Львов 1:0. Голодные игры

Последняя и предпоследняя команды турнирной таблицы… Что здесь могло быть? Яркий футбол? Нет. Разнообразие голевых моментов? Нет. Борьба? Ну, разве что. Обеим коллективам некуда отступать, обоим крайне необходимы очки и для обоих отчетный матч выглядел своеобразной разновидностью голодных игр. Играй на выживание.

Хотя по ощущениям первого тайма игра воспринималась скорее как спарринг, а не как один из важнейших поединков второго круга в борьбе за право остаться в УПЛ. Борьба была, но бессодержательная. Дважды или трижды футболисты получали повреждения с необходимостью врачебного вмешательства. Четыре желтые карточки. Один эпизод, когда были отдаленные намеки на удаление, но наблюдатель арбитража с делегатом поддержали решение Иванова ограничиться предупреждением, ведь грубость была опрометчивой, а не намеренной. Вот так и бегали по полю без каких-то обострений у ворот.

Особенно это касается "Львова". Если не воспринимать серьезно один момент, когда кто-то врезался в голкипера "Металлиста", вспомнить толком нечего. У харьковчан хотя бы что-то прорезалось благодаря индивидуальному мастерству игроков. Так, был сольный проход и удар от Панасенко. Был прострел от Демченко. Было несколько неуверенных маневров от Рыбки на выходе, но это не прибавляло матчу огня.

Второй тайм "Металлист" начал лучше. При такой игре то, что сделал Прядун – уже хлеб. Он вышел с мячом на ворота и отдавал по замыслу хороший пас на Багачанского. Но партнёр был не в том месте. Впоследствии еще был удар от самого Максима со стандарта. А "Львов" ответил своей атакой такого же характера. Проблески появились, однако до полного просветления было еще далеко.

К общему успеху ближе были харьковчане. После активности в начале второго тайма, активность была уже и в конце дистанции, когда Наумец не попал в рамку ударом головой, а минутой раньше кто-то из его партнеров едва не замкнул дальнюю штангу после фланговой подачи. "Львов" снова ответил. В этот раз ударом Беляева. Похоже, что гости способны были атаковать только тогда, когда был раздражитель – атаки на свои ворота.

И вот "Львов" получил то, что "хотел", с избытком. "Металлист" организовал контратаку, которую разыграл Картушов, поддержал Наумец, а завершил Прядун. Как же нужен был этот гол "Металлисту". И как же нужна была эта победа…

Победа, до которой еще оставалось более десяти минут. Терпели. Усилиями Ермолова отразились от удара Беляева. Не реализовали в лице Прядуна выход тет-а-тет с голкипером (удар мимо ворот). Сбивали темп. И таки выиграли первый с середины октября 2022-го года матч в УПЛ.

А "Львов" – на вылет. Это уже почти факт.

УПЛ. 25-й тур. 07.05.2023

Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле - Юрий Иванов

"Металлист" - ФК "Львов" 1:0

Гол: Максим Прядун 79

"Металлист": Даниил Ермолов, Александр Мизюк, Пати Алондо (Владислав Наумец 64), Андрей Ралюченко, Сергей Панасенко (Максим Багачанский 46), Максим Прядун, Егор Картушов, Егор Демченко (Мишелс Самуэл 89), Богдан Порох, Роберто Коррал, Юрий Романюк (Алекс Чидомере 75)

ФК "Львов": Александр Рыбка, Ахмед Алибеков, Ивиян Свржняк (Александр Беляев 46), Владислав Бугай, Денис Кузык, Роман Никитюк, Сергей Симинин (Артур Ременяк 85), Артем Мильченко (Артем Вовкун 61), Максим Сасовский, Максим Грисьо (Ярослав Богунов 68), Алексей Дитятьев

Предупреждения: Сергей Панасенко 24, Богдан Порох 45+1, Алекс Чидомере 81 - Ахмед Алибеков 10, Алексей Дитятьев 38