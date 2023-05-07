Траоре и Джурасек выйдут в старте Шахтера на матч против Александрии

В рамках 25-го тура УПЛ "Александрия" сыграет против "Шахтера" на стадионе "Ника". Главный тренер "горняков" Игорь Йовичевич определился со стартовой одиннадцаткой на матч.

Трубин, Конопля, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко, Бондаренко, Степаненко, Джурасек, Швед, Судаков, Траоре.

Отметим, что в заявку на поединок впервые с 12 апреля попал полузащитник Дмитрий Крыськив. Он уже восстановился от травмы.

Также известен и стартовый состав "горожан": Шевченко, Скорко, Логинов, Бабогло, Копина, Рыбалка, Мустафаев, Михайленко, Мирошниченко, Ковалец, Третьяков.

Перед этим поединком "Александрия" идет на пятом месте, в то время как "Шахтер" лидирует в турнирной таблице.

За ходом встречи можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.