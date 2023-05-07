Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сидорчук: Хочу заполнить все белые пятна в знаниях по истории
Футболист понимает, насколько важной она стала в наше время
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук опубликовал фото, где он читает "Историю независимости Украины" известных историков братьев Капрановых.
"История - это не набор фактов и дат. Это непрерывный процесс, который не останавливается ни на миг. Тот, кто понимает его, сможет сделать правильный выбор сегодня. Потому что настоящее вырастает из прошлого.
Вспоминая школу, понимаю, что ценность истории не видел. Этот предмет точно не был любимым. Сожалею? Немного. Но есть еще время, а главное, что есть желание, заполнить белые пятна в знаниях", - написал Сидорчук.
Популярное сейчас
- Черноморец - Днепр-1 | Аудио онлайн трансляция
- Чигринский: Если бы я мог вернуться в то время в Барселоне, я бы больше слушал Гвардиолу
- Александрия - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 7 мая 2023
- Ворскла - Динамо 1:2. Шовковский идет без осечек
- Красотка дня. Лучший друг Мудрика в Челси променял одну сногсшибательную красотку на другую. ФОТО
- Фанаты Челси завидуют Жоау Фелишу после откровенных фото его девушки в соцсетях. ФОТО