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Сидорчук: Хочу заполнить все белые пятна в знаниях по истории

Премьер-лига
(2 голосов)

Футболист понимает, насколько важной она стала в наше время

Сидорчук: Хочу заполнить все белые пятна в знаниях по истории

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук опубликовал фото, где он читает "Историю независимости Украины" известных историков братьев Капрановых.

"История - это не набор фактов и дат. Это непрерывный процесс, который не останавливается ни на миг. Тот, кто понимает его, сможет сделать правильный выбор сегодня. Потому что настоящее вырастает из прошлого.

Вспоминая школу, понимаю, что ценность истории не видел. Этот предмет точно не был любимым. Сожалею? Немного. Но есть еще время, а главное, что есть желание, заполнить белые пятна в знаниях", - написал Сидорчук.

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В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев)
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