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Арбитр Панчишин поставил несуществующий пенальти в матче Черноморец – Днепр-1

Премьер-лига
(2 голосов)

Фол сомнительный, и он был точно за пределами штрафной

Арбитр Панчишин поставил несуществующий пенальти в матче Черноморец – Днепр-1

Скріншот з відео

Новина українською

Сегодня "Черноморец" принимает "Днепр-1" в матче УПЛ (1:1 по состоянию на 80-ю минуту). На 64-й минуте арбитр встречи поставил очень странный пенальти.

Судья игры между одесситами и днепрянами Панчишин поставил несуществующий пенальти в ворота "Черноморца" за якобы фол Васильева. На видеоповторе видно, что Васильев не играл в ногу игроку "Днепра-1", но еще важнее - это точно произошло за пределами штрафной.

Вратарь "Черноморца" Евгений Паст парировал пенальти со второго раза - в первом случае он тоже отбил, однако вышел при этом из ворот.

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В статье: Черноморец (Одесса) СК Днепр-1
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Комментарии (6)
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
07.05.2023 в 15:09
Я не пойму-это квалификация судей или ДД реально тянут за уши?
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+1
0
Alex-696 (Немирів)
07.05.2023 в 15:11
Разом з шд. Цікаво, кого тягнутимуть в очному поєдинку?
Ответить
+2
-1
олег донецьк Украіна (донецьк)
07.05.2023 в 15:16
динамо теперь в .опе.
0
-1
Alex-696 (Немирів)
07.05.2023 в 15:21
В .опі твій ка цапський язик.
0
0
олег донецьк Украіна (донецьк)
07.05.2023 в 15:18
писали что этот судья друг красникова.он ещё когда металлист играл в первой лиге чудил
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0
0
Степан Ставицкий (Энергодар)
07.05.2023 в 14:58
В нормальных странах после такого карьера арбитра завершена....но не у нас....
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+1
-1

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