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Голкипер Черноморца Паст парировал два подряд пенальти от Довбика – ВИДЕО

Премьер-лига
(1 голосов)

Артем так и не смог пробить голкипер с "точки"

Голкипер Черноморца Паст парировал два подряд пенальти от Довбика – ВИДЕО

scdnipro1.com.ua

Новина українською

"Черноморец" и "Днепр-1" встречались в матче 25-го тура УПЛ. При счете 1:1 в ворота одесситов был назначен ложный пенальти – фол Васильев совершал за пределами штрафной.

Однако системы ВАР на матче не было, поэтому свое решение арбитр не изменил. Довбик принялся выполнить этот стандарт, но Евгений Паст потянул удар с "точки".

Судья увидел, что голкипер заранее вышел из ворот и назначил перебивание, несмотря на то, что Довбик все же забил гол. Со второй попытки у Артема тоже не получилось переиграть Паста.

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В статье: Евгений Паст Черноморец (Одесса) Артем Довбик СК Днепр-1
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
07.05.2023 в 15:10
полностью вина ГРИ --Ребята отыграли больше 85 минут они устали и не делает замены --когда ТЫ ГРИ научишься во время делать замены --на 88 минуте меняет игроков --кто так делает научился у Ротаня --они уже физически не тянули не могли отбить мяч отдать пас --от куда у тебя эта дурость не менять усталых игроков --защиты и голкипера нет--они сдохли во 2 тайме--Этот лозунг подходит ГРИ
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