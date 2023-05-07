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Голкипер Черноморца Паст парировал два подряд пенальти от Довбика – ВИДЕО
Артем так и не смог пробить голкипер с "точки"
scdnipro1.com.ua
"Черноморец" и "Днепр-1" встречались в матче 25-го тура УПЛ. При счете 1:1 в ворота одесситов был назначен ложный пенальти – фол Васильев совершал за пределами штрафной.
Однако системы ВАР на матче не было, поэтому свое решение арбитр не изменил. Довбик принялся выполнить этот стандарт, но Евгений Паст потянул удар с "точки".
Судья увидел, что голкипер заранее вышел из ворот и назначил перебивание, несмотря на то, что Довбик все же забил гол. Со второй попытки у Артема тоже не получилось переиграть Паста.
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