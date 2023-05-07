Голкипер Черноморца Паст парировал два подряд пенальти от Довбика – ВИДЕО

"Черноморец" и "Днепр-1" встречались в матче 25-го тура УПЛ. При счете 1:1 в ворота одесситов был назначен ложный пенальти – фол Васильев совершал за пределами штрафной.

Однако системы ВАР на матче не было, поэтому свое решение арбитр не изменил. Довбик принялся выполнить этот стандарт, но Евгений Паст потянул удар с "точки".

Судья увидел, что голкипер заранее вышел из ворот и назначил перебивание, несмотря на то, что Довбик все же забил гол. Со второй попытки у Артема тоже не получилось переиграть Паста.