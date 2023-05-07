Тренер Металлиста – о матче против Львова: Была очень тяжелая игра, поэтому и не было хорошего футбола

Главный тренер "Металлиста" Перица Огненович прокомментировал победу своей команды в матче против ФК "Львов":

“ – Господин Перица, наконец ваша первая победа во главе "Металлиста". Какие эмоции сейчас?

– Ну, что сказать?! Для нас была очень тяжелая игра. Мы понимали, если эту игру не выиграем, то сложно будет команду удержать в Премьер-лиге. Была очень тяжелая игра, поэтому и не было хорошего футбола. Надо было брать три очка в любом случае. Так команда и сыграла. Могу сказать "спасибо" всем игрокам, которые показали желание, работали и в конце-концов выиграли матч.

– Команда сегодня выглядела тяжеловато. Что это – психологическое давление?

– Мы знали, что не будет много моментов для взятия ворот. Говорили игрокам, что если у нас будет одна-две-три голевые ситуации, то должны забить гол. При этом было желание и настроение не пропустить. Так сегодня и случилось.

– Сегодня двое игроков "Металлиста" покинули поле из-за травм. Что произошло? Это физический перегруз?

– Честно скажу, на их состояние влияла и психология. Хотели отбирать мяч на полной скорости, потому такое и случилось. Ни один игрок не хотел сбавлять обороты ни в атаке, ни в обороне. Потому есть так, как есть. Посмотрим, насколько серьезны повреждения.

– Что сейчас происходит в раздевалке "Металлиста"? Какие эмоции у команды?

– У нас на протяжении нескольких матчей не получалась игра. Нужен был один такой матч, как сегодня, чтобы психологически поднять команду. Теперь это состояние поможет по-другому настраиваться на будущие игры.

– Сегодня вы впервые одеты не в спортивную форму "Металлиста". На форт?

– Да просто поменял. Подумал, может, выиграем игру (улыбается). Так и случилось. Теперь есть основания и в следующем матче быть в таком образе”, - сказал Огненович.