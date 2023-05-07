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Тренер Металлиста – о матче против Львова: Была очень тяжелая игра, поэтому и не было хорошего футбола
Но результат в кармане харьковчан
UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
Главный тренер "Металлиста" Перица Огненович прокомментировал победу своей команды в матче против ФК "Львов":
“ – Господин Перица, наконец ваша первая победа во главе "Металлиста". Какие эмоции сейчас?
– Ну, что сказать?! Для нас была очень тяжелая игра. Мы понимали, если эту игру не выиграем, то сложно будет команду удержать в Премьер-лиге. Была очень тяжелая игра, поэтому и не было хорошего футбола. Надо было брать три очка в любом случае. Так команда и сыграла. Могу сказать "спасибо" всем игрокам, которые показали желание, работали и в конце-концов выиграли матч.
– Команда сегодня выглядела тяжеловато. Что это – психологическое давление?
– Мы знали, что не будет много моментов для взятия ворот. Говорили игрокам, что если у нас будет одна-две-три голевые ситуации, то должны забить гол. При этом было желание и настроение не пропустить. Так сегодня и случилось.
– Сегодня двое игроков "Металлиста" покинули поле из-за травм. Что произошло? Это физический перегруз?
– Честно скажу, на их состояние влияла и психология. Хотели отбирать мяч на полной скорости, потому такое и случилось. Ни один игрок не хотел сбавлять обороты ни в атаке, ни в обороне. Потому есть так, как есть. Посмотрим, насколько серьезны повреждения.
– Что сейчас происходит в раздевалке "Металлиста"? Какие эмоции у команды?
– У нас на протяжении нескольких матчей не получалась игра. Нужен был один такой матч, как сегодня, чтобы психологически поднять команду. Теперь это состояние поможет по-другому настраиваться на будущие игры.
– Сегодня вы впервые одеты не в спортивную форму "Металлиста". На форт?
– Да просто поменял. Подумал, может, выиграем игру (улыбается). Так и случилось. Теперь есть основания и в следующем матче быть в таком образе”, - сказал Огненович.
Благодаря победе "Металлист" поднялся на 14-е место в УПЛ в зону переходных матчей, опустив в зону вылета "Рух". Однако у львовян есть еще завтрашний матч против "Ингульца" в запасе.
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