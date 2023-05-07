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Черноморец - СК Днепр-1 1:2. Чемпионская интрига жива. Видео обзор матча
Днепряне отстают от "Шахтера" на 3 очка, однако имеют матч в запасе
scdnipro1.com.ua
В рамках 25-го тура чемпионата Украины "Днепр-1" на выезде не без проблем обыграл одесский "Черноморец". Счет во встрече открыл нападающий "моряков" Даниил Алефиренко. Днепряне долго не тянули с реакцией и сравняли счет уже через три минуты. А победу команде Александра Кучера принес гол Довбика на 82-й минуте. Артем мог выводить гостей вперед еще раньше, однако на 66-й минуте с двух попыток так и не смог обыграть вратаря одесситов Евгения Паста. После этого поединка подопечные Романа Григорчука занимают 11-е место в турнирной таблице. В свою очередь, "Днепр-1" отстает от первого "Шахтера" на три очка, однако имеет в своем запасе еще один матч.
VBET-лига. 25-й тур
7 мая, Одесса, стадион "Черноморец"
Голы: Алефиренко (54) – Назаренко (57), Довбик (82)
Незабитый пенальти: Довбик (66, вратарь)
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