Довбик сравнялся с двумя звездными бразильцами по количеству голов в УПЛ

Артем Довбик мог стать антигероем матча против "Черноморца" – он не реализовал пенальти, что могло обернуться потерей очков. Но в итоге форвард заработал приз самому ценному игроку матча, ведь сначала ассистировал Назаренко, а потом и сам забил, замкнув подачу с углового.

Этот гол стал 21-м в текущем чемпионате (девятым в последних семи матчах). Для того, чтобы повторить рекорд Генриха Мхитаряна в 2013 году, нужно забить еще четыре мяча.

В общей сложности на счету Артема уже 46 результативных ударов в рамках высшего украинского дивизиона. По этому показателю он сравнялся с такими футболистами как Тайсон (216 матчей), Клейтон Хавьер (109 матчей) и Александр Мелащенко (226 матчей, 54-52 места в условном рейтинге). Следующий забитый мяч позволит догнать Коновалова и Ринкона.