Чемпионство не так и близко? ФК Александрия - Шахтер 1:1. Обзор матча и видео голов

"Александрия" и "Шахтер" сыграли матч в рамках 25 тура УПЛ. "Горняки" остаются на первом месте, но у "Днепра-1" матч в запасе.

Команда Игоря Йовичевича не очень удачно начала поединок. Хозяева поля забили гол уже начале матча. На 9 минуте свой момент реализовал Николай Михайленко.

"Горняки" смогли отыграться во втором тайме. На 75-й минуте отличился новичок клуба Кевин Келси.

Больше забитых голов не было, команды расписали боевую ничью.

"Шахтер" занимает первое место в турнирной таблице. За 25 туров они заработали 60 баллов.

"Александрия" уверенно шагает на пятой строчке, опережая своего преследователя "Кривбасса" на 6 очков.