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Чемпионство не так и близко? ФК Александрия - Шахтер 1:1. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(1 голосов)

ФК Александрия - Шахтер ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 07.05.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол

Чемпионство не так и близко? ФК Александрия - Шахтер 1:1. Обзор матча и видео голов

Фото: УПЛ

Новина українською

"Александрия" и "Шахтер" сыграли матч в рамках 25 тура УПЛ. "Горняки" остаются на первом месте, но у "Днепра-1" матч в запасе.

Команда Игоря Йовичевича не очень удачно начала поединок. Хозяева поля забили гол уже начале матча. На 9 минуте свой момент реализовал Николай Михайленко.

"Горняки" смогли отыграться во втором тайме. На 75-й минуте отличился новичок клуба Кевин Келси.

Больше забитых голов не было, команды расписали боевую ничью.

"Шахтер" занимает первое место в турнирной таблице. За 25 туров они заработали 60 баллов.
"Александрия" уверенно шагает на пятой строчке, опережая своего преследователя "Кривбасса" на 6 очков.

VBET лига. 25-й тур
7 мая, Александрия, стадион "Ника"
"Александрия" - "Шахтер" 1:1
Голы: Николай Михайленко 9 - Кевин Келси 75

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В статье: Шахтер (Донецк) ФК Александрия
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Комментарии (2)
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DeepSh (Мариуполь)
07.05.2023 в 21:44
Хоть комментатор и говорил насчет оффсайда на Конопле, но он совсем неочевидный. Скорее всего, у Шахтера украли чистый гол Зубкова и победу в матче. Тем более, что был еще пенальти на Келси. Для сравнения: в пользу Шахтера не ставят чистые пенальти, а Днепру снова помогают несущнествующими пенальти в матчах с Ингульцом и Черноморцем.
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scorpius (Ck)
07.05.2023 в 19:14
Стоп-кадр на 4:34, в моменте выноса мяча Зубковым Крыськив мало того что ближе к своим воротам по линии, так еще и на своей половине поля.
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