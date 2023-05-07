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Чемпионство не так и близко? ФК Александрия - Шахтер 1:1. Обзор матча и видео голов
ФК Александрия - Шахтер ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 07.05.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол
Фото: УПЛ
"Александрия" и "Шахтер" сыграли матч в рамках 25 тура УПЛ. "Горняки" остаются на первом месте, но у "Днепра-1" матч в запасе.
Команда Игоря Йовичевича не очень удачно начала поединок. Хозяева поля забили гол уже начале матча. На 9 минуте свой момент реализовал Николай Михайленко.
"Горняки" смогли отыграться во втором тайме. На 75-й минуте отличился новичок клуба Кевин Келси.
Больше забитых голов не было, команды расписали боевую ничью.
"Шахтер" занимает первое место в турнирной таблице. За 25 туров они заработали 60 баллов.
"Александрия" уверенно шагает на пятой строчке, опережая своего преследователя "Кривбасса" на 6 очков.
VBET лига. 25-й тур
7 мая, Александрия, стадион "Ника"
Голы: Николай Михайленко 9 - Кевин Келси 75
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