Йовичевич: Это вкус недовольства от результата. Снова подвела реализация

Главный тренер донецкого "Шахтера" Игорь Йовичевич прокомментировал ничью с "Александрией" в рамках 25-го тура УПЛ.

– Каков ваш комментарий после игры? Чего не хватило команде для победы?

– Это вкус недовольства от результата, но это только результат. Претензий по игре, комбинаторике, идее, интенсивности и давлению нет. Снова подвела реализация. Не знаю, сколько было угловых, в последних трех играх было почти 40 угловых. Даже моменты есть, но что-то не идет. Думаю, это связано с психологическим давлением, ведь сейчас цена каждого удара растет, в отличие от того, когда ты начинал этот проект. С таким давлением, которое идет от нас, раньше было 3:0, 4:0, а сейчас напряжение растет. Ты думаешь, что нет времени и начинаешь спешить с последним ударом, последним пасом. Здесь нужно просто успокоиться, потому что играем мы очень хорошо, жмем на соперника и истощаем его, но пока реализация не является оптимальной. Мы не превращаем комбинаторику, розыгрыши в счет.

Потеряли два очка в отличие от "Днепра-1", который воспользовался сегодняшним днем и одержал победу. Они в совершенстве выполняют свою работу по всем направлениям и сегментам. Видим это за их игрой и некоторыми эпизодами, так что надо драться не только с оппонентами, самим с собой, но и с некоторыми эпизодами, которые ты не можешь контролировать. Все равно нас ожидают пять финалов, думаю, с такой игрой есть большой шанс, чтобы довести свою мечту до конца. Надо успокоить команду, не делать трагедии после такого результата, потому что досадный только результат, а не сама игра. Чуть-чуть подвела реализация, надеюсь, в следующих играх она улучшится и мы сможем достичь своей мечты.