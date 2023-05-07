Ротань: Наверное, все уже привыкли и насмехаются над нашими ничьими

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань поделился мыслями после ничьей с донецким "Шахтером" в матче 25-го тура УПЛ.

– Ваши общие впечатления от матча?

– Есть результат. Наверное, все уже привыкли и насмехаются над нашими ничьими. Но ничьи с командами европейского класса дают ребятам воодушевление и показывают, на что следует равняться. Если мы хотим играть в хороший футбол и быть среди лидеров украинского чемпионата, нужно играть с таким желанием, отдачей и структурой. Особенно это касается первого тайма, когда мы играли в футбол и могу сказать, что на "Александрию" приятно было смотреть.

У нас все впереди. Во втором тайме, к сожалению, немного отошли и действовали от обороны, но я понимаю, что есть ряд травм и ребятам тяжело нести это бремя через три дня на четвертый. Сейчас мы должны смотреть на следующий матч, потому что уже через четыре дня нас ожидает встреча в Ужгороде с "Днепром-1". Задача номер один – восстановиться и показать красивую игру, результат, самоотдачу – такую, какой она была сегодня. Ребятам только комплименты.