Черноморец - Днепр-1. Пенальти не стал решающим в матче, но ошибка все равно вопиющая

А что, из Одессы в Кривой Рог за сутки переехать нереально? Отлично, что ВАР будет работать на игре "Кривбасс" - "Динамо", но почему бы не применить технологии и в одном из топ-поединков воскресенья? Ведь по итогам обоих из них были вопросы к судейству.

По итогу игры "Черноморец" - "Днепр-1" – не только вопросы, а самый настоящий скандал. По большому счету, свои голы "Днепр-1" забил с игры, а не после ошибочных судейских решений, но говорят все равно о Панчишине. А уже потом о футболе. Судьи украинские деградируют. Лучи продолжает обогащаться, не показывая практических результатов своей работы. А мы должны из тура в тур копаться в этой грязи.

Панчишин судил плохо. Момент с назначением пенальти в ворота "Черноморца" на 63-й минуте – лишь апофеоз его неуверенной работы в этом матче. На 19-й минуте игроки "Днепра-1" апеллировали к арбитру по поводу попадания мяча в руку Салюку после удара Пихалёнка. Однозначно говорить о пенальти здесь нельзя, ведь повторы так и не дали четкого ответа, в какую именно руку угодил мяч.

Видно, что в момент удара (когда мяч уже был в полете) одна из рук Салюка отведена в сторону от корпуса. Именно в нее ли попал мяч во время удара Пихаленка? Сказать непросто. Обратите внимание на расположение судьи. Он видит эпизод без каких-либо препятствий, находится рядом с эпицентром событий. Так что это на совести Панчишина.

Далее – о том, что произошло на 62-й минуте. Падение Рубчинского состоялось до штрафной. Это так очевидно, что глупо обсуждать. Заметьте, автор сознательно не употребляет слово "фол". Там еще есть большие сомнения относительно того, касалась ли нога Васильева ноги Рубчинского.

Различные ракурсы повтора наталкивают на разные выводы. Но надо обратить внимание на жест самого Васильева, сразу после падения Рубчинского показывающего пальцем на газон за линией штрафной.

Очевидно, игрок "Черноморца" все же почувствовал, что контакт был (но контакт – не означает фол; может быть, что игрок сам споткнулся о ногу соперника), поэтому указывал арбитру, что это штрафной, а не пенальти. С этим или без этого, на лицо грубая ошибка Панчишина.

Ошибка и в том, что он велел Довбику перебить пенальти. Да, Паст во время удара вышел из ворот и не касался линии ногой, что правилами запрещено, но если футболист, бьющий пенальти, забивает с одиннадцатиметровой отметки или после правомерного добивания, перебивать из-за нарушения правил защищающейся команды не просят. Ибо тогда это свисток в пользу того, кто нарушал. И именно так поступил Панчишин. Хрестоматийная ошибка судьи, которая не имела права на существование даже несмотря на тот факт, что сам пенальти – надуманный. Исправлять или компенсировать одну судейскую ошибку другой для арбитров – недопустимо.

Есть версия, что Панчишин велел перебить пенальти из-за вбегания в штрафную Пеглоу и Бадибанги до удара. Если смотреть на стоп-кадр, то игроки в момент удара Довбика действительно за линией 16-ти метров. И главное – аккуратно перед арбитром, жестом пытавшимся их сдержать.

Но все это версии, предположения, кривотолки. Уже сам факт того, что после судейства Панчишина есть основания для этих кривотолков, говорят о низком качестве арбитража.

Видео и скриншоты - Setanta Sports, фото - СК "Днепр-1"