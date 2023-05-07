Пихаленок: От Александрии такой хороший подарочек

Полузащитник СК "Днепр-1" Александр Пихаленок прокомментировал гостевую победу над одесским "Черноморцем" в рамках 25-го тура УПЛ. Сегодня хавбек отмечает свой 26-й день рождения.

– Александр, сегодня для тебя двойной праздник?

– Действительно, двойной праздник. Спасибо команде за то, что подарили такую важную победу. Мы сегодня провели очень хороший матч и вырвали победу.

– После такой победы именинный торт смакует по-особому?

– Да, действительно, соглашаюсь.

– Насколько тяжело было играть?

– Было очень тяжело, потому что соперник ничего почти не создал. Единственный момент, который у них был до этого в первом тайме, это когда Авагимян наносил удар, а Рыбак его парировал. А гол они забили после обычного выноса от своих ворот, когда игрок "Черноморца" сумел выскочить один на один с Рыбаком и забить. Очень хорошо, что мы сумели забить быстрый гол и сравнять счёт, а потом уже дожали соперника.

– Еще тяжелый момент был, когда Довбик не реализовал пенальти. Как это отразилось на команде?

– Мы все равно чувствовали, что сумеем дожать соперника. Такое бывает, ведь игрок не может всегда забивать – это футбол и это нормально. Так что победа есть победа.

– Почему не ты подавал угловой, когда Довбик забил победный гол?

– Да у меня сегодня что-то стандарты не пошли, можно сказать. Я передал это право Пеглоу, он здорово подал, а Артем забил. Что еще нужно? Есть победа, и я рад, что так произошло.

– Потеря очков "Шахтером" тоже сегодня сыграла в нашу пользу.

– Да, от "Александрии" такой хороший подарочек. Но теперь будет очень важный матч с той же "Александрией" и нужно его выигрывать, чтобы бороться за первое место.