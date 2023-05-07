На дне свои разборки. Фоторепортаж с матча Металлист - Львов

Перед стартовым свистком "Металлист" и "Львов" занимали две последние строчки в таблице УПЛ и имели затяжные безвыигрышные серии. Победа в очном матче давала возможность продолжить борьбу за сохранение места в дивизионе. Ее удалось завоевать харьковчанам благодаря единственному голу Прядуна. Благодаря этой победе "Металлист" поднялся на одну ступеньку вверх, а "Львов" остался беспомощно последним.

Своими эмоциями от игры делится наш фотокор Александр Приходько через свои фотографии.

Фотогалерея