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На дне свои разборки. Фоторепортаж с матча Металлист - Львов
Харьковчане победили впервые с октября
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
Перед стартовым свистком "Металлист" и "Львов" занимали две последние строчки в таблице УПЛ и имели затяжные безвыигрышные серии. Победа в очном матче давала возможность продолжить борьбу за сохранение места в дивизионе. Ее удалось завоевать харьковчанам благодаря единственному голу Прядуна. Благодаря этой победе "Металлист" поднялся на одну ступеньку вверх, а "Львов" остался беспомощно последним.
Своими эмоциями от игры делится наш фотокор Александр Приходько через свои фотографии.
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