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На дне свои разборки. Фоторепортаж с матча Металлист - Львов

Премьер-лига
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Харьковчане победили впервые с октября

На дне свои разборки. Фоторепортаж с матча Металлист - Львов

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

Олександр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

Перед стартовым свистком "Металлист" и "Львов" занимали две последние строчки в таблице УПЛ и имели затяжные безвыигрышные серии. Победа в очном матче давала возможность продолжить борьбу за сохранение места в дивизионе. Ее удалось завоевать харьковчанам благодаря единственному голу Прядуна. Благодаря этой победе "Металлист" поднялся на одну ступеньку вверх, а "Львов" остался беспомощно последним.

Своими эмоциями от игры делится наш фотокор Александр Приходько через свои фотографии.

Фотогалерея

На дне свои разборки. Фоторепортаж с матча Металлист - Львов - фото 1На дне свои разборки. Фоторепортаж с матча Металлист - Львов - фото 1На дне свои разборки. Фоторепортаж с матча Металлист - Львов - фото 2На дне свои разборки. Фоторепортаж с матча Металлист - Львов - фото 3На дне свои разборки. Фоторепортаж с матча Металлист - Львов - фото 4На дне свои разборки. Фоторепортаж с матча Металлист - Львов - фото 5На дне свои разборки. Фоторепортаж с матча Металлист - Львов - фото 6На дне свои разборки. Фоторепортаж с матча Металлист - Львов - фото 7На дне свои разборки. Фоторепортаж с матча Металлист - Львов - фото 8На дне свои разборки. Фоторепортаж с матча Металлист - Львов - фото 9На дне свои разборки. Фоторепортаж с матча Металлист - Львов - фото 10На дне свои разборки. Фоторепортаж с матча Металлист - Львов - фото 11На дне свои разборки. Фоторепортаж с матча Металлист - Львов - фото 12На дне свои разборки. Фоторепортаж с матча Металлист - Львов - фото 13На дне свои разборки. Фоторепортаж с матча Металлист - Львов - фото 14На дне свои разборки. Фоторепортаж с матча Металлист - Львов - фото 15На дне свои разборки. Фоторепортаж с матча Металлист - Львов - фото 16На дне свои разборки. Фоторепортаж с матча Металлист - Львов - фото 17На дне свои разборки. Фоторепортаж с матча Металлист - Львов - фото 18На дне свои разборки. Фоторепортаж с матча Металлист - Львов - фото 19На дне свои разборки. Фоторепортаж с матча Металлист - Львов - фото 20На дне свои разборки. Фоторепортаж с матча Металлист - Львов - фото 21На дне свои разборки. Фоторепортаж с матча Металлист - Львов - фото 22На дне свои разборки. Фоторепортаж с матча Металлист - Львов - фото 23На дне свои разборки. Фоторепортаж с матча Металлист - Львов - фото 24На дне свои разборки. Фоторепортаж с матча Металлист - Львов - фото 25На дне свои разборки. Фоторепортаж с матча Металлист - Львов - фото 26На дне свои разборки. Фоторепортаж с матча Металлист - Львов - фото 27На дне свои разборки. Фоторепортаж с матча Металлист - Львов - фото 28На дне свои разборки. Фоторепортаж с матча Металлист - Львов - фото 29На дне свои разборки. Фоторепортаж с матча Металлист - Львов - фото 30На дне свои разборки. Фоторепортаж с матча Металлист - Львов - фото 31На дне свои разборки. Фоторепортаж с матча Металлист - Львов - фото 32На дне свои разборки. Фоторепортаж с матча Металлист - Львов - фото 33На дне свои разборки. Фоторепортаж с матча Металлист - Львов - фото 34На дне свои разборки. Фоторепортаж с матча Металлист - Львов - фото 35На дне свои разборки. Фоторепортаж с матча Металлист - Львов - фото 36На дне свои разборки. Фоторепортаж с матча Металлист - Львов - фото 37На дне свои разборки. Фоторепортаж с матча Металлист - Львов - фото 38
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В статье: ФК Львов фото Металлист (Харьков)
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