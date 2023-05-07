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Александрия - Шахтер. Два офсайдных вопроса. И ряд вопросов к трансляторам

Премьер-лига
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Судейский анализ одного из центральных матчей дня в УПЛ. Арбитр - Александр Дердо

Александрия - Шахтер. Два офсайдных вопроса. И ряд вопросов к трансляторам

Фото - ФК Шахтар / Автор - невідомий

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Проблемы качества судейства, проблемы выборочного применения технологий… Об этом мы говорим чуть ли не после каждого тура УПЛ. Особенно в конце турнирной дистанции, когда обострилась борьба. Но ведь надо говорить и о трансляторе.

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Ведь от этого зависит объективное восприятие ситуации. Показательны примеры матча "Александрия" - "Шахтер". "Горняки" забили гол, но нормальные повторы были только в завершающей фазе эпизода. Повторов, которые бы ответили на вопрос об офсайде в момент передачи на Крыськива, нет. Проспали. Не дали. Проигнорировали.

Зато повторов с отмененным голом Зубкова – хоть отбавляй. С разных ракурсов. Со стоп-кадрами. Вполне вероятно, что у Конопли не было положения "вне игры". По крайней мере, относительно судейского решения зафиксировать это положение, судя по некоторым стоп-кадрам, есть вопросы. Но почему этот эпизод показали с разных сторон, а эпизод забитым голом "Шахтера" – так, что точно ответить на вопрос об офсайде невозможно? Вот когда будет объективный показ моментов, тогда можно рассчитывать и на объективный анализ.

Александрия - Шахтер. Два офсайдных вопроса. И ряд вопросов к трансляторам - изображение 1

На 57-й минуте в штрафной "Александрии" падал Келси. Бабогло его за футболку дернул, но падал Келси уже после того, как соперник его отпустил. Уже после того, как было ясно, что к мячу он не успеет. Да еще и в эпизоде, в котором нужно рисовать линию по офсайду. И наконец: должны ведь быть у судей хоть какие-то схожие критерии по принятию решений. В одном матче не дают пенальти, когда Кравчук буквально смял Никитишина, а тут за минимальный контакт "горняки" требовали? Это пенальти разве что для "формалистов".

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В статье: Мирослав Ступар Сергей Шебек
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Комментарии (1)
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Romerik (YNWA)
07.05.2023 в 23:02
В першому голі не було ніякого офсайду, не треба тут тих маніпуляцій. Є чіткий стоп кадр, де мяч вже на метр від ноги пасуючого відлетів, а Криськів ще досі на своїй половині поля, тобто з запасом. А от другий гол якраз (незарахований) і викликає питання і тут кожен трактує на свій розсуд. Тут можна як зарахувати, так і ні. І кожен суддя по різному це рішення приймає. 50 на 50 епізод
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