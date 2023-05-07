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Александрия - Шахтер. Два офсайдных вопроса. И ряд вопросов к трансляторам
Судейский анализ одного из центральных матчей дня в УПЛ. Арбитр - Александр Дердо
Фото - ФК Шахтар / Автор - невідомий
Проблемы качества судейства, проблемы выборочного применения технологий… Об этом мы говорим чуть ли не после каждого тура УПЛ. Особенно в конце турнирной дистанции, когда обострилась борьба. Но ведь надо говорить и о трансляторе.
Ведь от этого зависит объективное восприятие ситуации. Показательны примеры матча "Александрия" - "Шахтер". "Горняки" забили гол, но нормальные повторы были только в завершающей фазе эпизода. Повторов, которые бы ответили на вопрос об офсайде в момент передачи на Крыськива, нет. Проспали. Не дали. Проигнорировали.
Зато повторов с отмененным голом Зубкова – хоть отбавляй. С разных ракурсов. Со стоп-кадрами. Вполне вероятно, что у Конопли не было положения "вне игры". По крайней мере, относительно судейского решения зафиксировать это положение, судя по некоторым стоп-кадрам, есть вопросы. Но почему этот эпизод показали с разных сторон, а эпизод забитым голом "Шахтера" – так, что точно ответить на вопрос об офсайде невозможно? Вот когда будет объективный показ моментов, тогда можно рассчитывать и на объективный анализ.
На 57-й минуте в штрафной "Александрии" падал Келси. Бабогло его за футболку дернул, но падал Келси уже после того, как соперник его отпустил. Уже после того, как было ясно, что к мячу он не успеет. Да еще и в эпизоде, в котором нужно рисовать линию по офсайду. И наконец: должны ведь быть у судей хоть какие-то схожие критерии по принятию решений. В одном матче не дают пенальти, когда Кравчук буквально смял Никитишина, а тут за минимальный контакт "горняки" требовали? Это пенальти разве что для "формалистов".
Повністю поділяємо невдоволення Кевіна Келсі.— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 7, 2023
Завалити у штрафному, розірвати футболку – і це не пенальті? ????♂️#Shakhtar #ОлександріяШахтар pic.twitter.com/yjuZC7e3pm
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