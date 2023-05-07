Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Изображают из себя трехсотых". "Друзья Динамо" призвали игроков не симулировать и профинансировать помощь на фронт
Они просят избавиться от "румынского наследия"
фото - ФК Динамо Київ
Фанаты "Динамо" призвали и.о. главного тренера Александра Шовковского повлиять на ситуацию в клубе:
"Мы полностью осознаем, что кардинально изменить ситуацию в таких условиях невозможно. Но, даже несмотря на это, есть одна просьба. Мы уверены, что для Вас симуляция не является частью футбольного стиля команды "Динамо" Киев. Однако, нам доподлинно известно, что с приходом Луческу на тренировках отрабатывалось как и когда нужно симулировать. Это стиль Срны, за который "Шахтер" Луческу ненавидели почти по всей Украине.
К сожалению, за 3 года навязывания он принес свои плоды и в "Динамо". Футболисты выходят на поле с флагами Украины. А потом, вместо демонстрации мужества, при первой же возможности изображают из себя трехсотых. Во время войны, никаких других эмоций, кроме отвращения, это вызвать не может. Пожалуйста, избавьте нас от этого румынского наследия!"
Также "Друзья Динамо" призвали игроков помочь ультрас клуба, которые сейчас защищают Украину в войне против России:
"Мы бы хотели обратить Ваше внимание на то, что сейчас такое время, когда футболисты должны поддерживать фанатов на фронте, а не наоборот. Им нужны мавики, тепловизоры, пикапы и куча всего остального."
Популярное сейчас
- Месть. Рух не предоставил Ингульцу поле для тренировок во Львове и автобус для передвижения по городу
- Голкипер Черноморца Паст парировал два подряд пенальти от Довбика – ВИДЕО
- ВИДЕО. Арбитр Панчишин поставил несуществующий пенальти в матче Черноморец – Днепр-1
- Арбитр не засчитал чистый гол Миная в ворота Шахтера
- Яркую телеведущую обвиняли в истощении сексом звездного футболиста. Тепер та же история с теннисистом. ФОТО
- Красотка дня. Прелестная вторая половинка лучшего бомбардира Зари. ФОТО