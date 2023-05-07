"Изображают из себя трехсотых". "Друзья Динамо" призвали игроков не симулировать и профинансировать помощь на фронт

Фанаты "Динамо" призвали и.о. главного тренера Александра Шовковского повлиять на ситуацию в клубе:

"Мы полностью осознаем, что кардинально изменить ситуацию в таких условиях невозможно. Но, даже несмотря на это, есть одна просьба. Мы уверены, что для Вас симуляция не является частью футбольного стиля команды "Динамо" Киев. Однако, нам доподлинно известно, что с приходом Луческу на тренировках отрабатывалось как и когда нужно симулировать. Это стиль Срны, за который "Шахтер" Луческу ненавидели почти по всей Украине.

К сожалению, за 3 года навязывания он принес свои плоды и в "Динамо". Футболисты выходят на поле с флагами Украины. А потом, вместо демонстрации мужества, при первой же возможности изображают из себя трехсотых. Во время войны, никаких других эмоций, кроме отвращения, это вызвать не может. Пожалуйста, избавьте нас от этого румынского наследия!"