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"Изображают из себя трехсотых". "Друзья Динамо" призвали игроков не симулировать и профинансировать помощь на фронт

Премьер-лига
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Они просят избавиться от "румынского наследия"

"Изображают из себя трехсотых". "Друзья Динамо" призвали игроков не симулировать и профинансировать помощь на фронт

фото - ФК Динамо Київ

Новина українською

Фанаты "Динамо" призвали и.о. главного тренера Александра Шовковского повлиять на ситуацию в клубе:

"Мы полностью осознаем, что кардинально изменить ситуацию в таких условиях невозможно. Но, даже несмотря на это, есть одна просьба. Мы уверены, что для Вас симуляция не является частью футбольного стиля команды "Динамо" Киев. Однако, нам доподлинно известно, что с приходом Луческу на тренировках отрабатывалось как и когда нужно симулировать. Это стиль Срны, за который "Шахтер" Луческу ненавидели почти по всей Украине.

К сожалению, за 3 года навязывания он принес свои плоды и в "Динамо". Футболисты выходят на поле с флагами Украины. А потом, вместо демонстрации мужества, при первой же возможности изображают из себя трехсотых. Во время войны, никаких других эмоций, кроме отвращения, это вызвать не может. Пожалуйста, избавьте нас от этого румынского наследия!"

Также "Друзья Динамо" призвали игроков помочь ультрас клуба, которые сейчас защищают Украину в войне против России:

"Мы бы хотели обратить Ваше внимание на то, что сейчас такое время, когда футболисты должны поддерживать фанатов на фронте, а не наоборот. Им нужны мавики, тепловизоры, пикапы и куча всего остального."

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В статье: Мирча Луческу Александр Шовковский Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) война с россией
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