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Вместе с Караваевым. Динамо прибыло на матч против Кривбасса

Премьер-лига
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Игра в Кривом Роге уже сегодня

Вместе с Караваевым. Динамо прибыло на матч против Кривбасса

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

В воскресенье вечером, 7 мая, игроки киевского "Динамо" прибыли в Кривой Рог на матч 25-го тура УПЛ против местного "Кривбасса".

На эту игру тренерский штаб "бело-синих" из Киева взял 23-х игроков. Еще один, Антон Боль, остался в Кривом Роге на матч основных составов, проведя в воскресенье 60 минут поединка за юношескую команду киевлян.

Вратари: Георгий Бущан, Руслан Нещерет, Валентин Моргун.

Защитники: Денис Попов, Александр Сирота, Константин Вивчаренко, Владислав Дубинчак, Александр Тымчик, Навин Малыш, Антон Боль.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Денис Гармаш, Александр Андриевский, Владислав Кабаев, Александр Караваев, Назар Волошин, Джастин Лонвейк, Кахим Перрис, Бенито, Антон Царенко, Решат Рамадани.

Нападающие: Владислав Ванат, Эрик Рамирес.

Поединок на криворожском стадионе "Горняк" начнется сегодня, 8 апреля в 13:00.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев)
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Источник:
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