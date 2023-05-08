Кривбасс – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 25-го тура чемпионата Украины

Журналист UA-Футбол прокомментирует поединок 25-го тура Украинской Премьер-лиги между криворожским "Кривбассом" и киевским "Динамо".

Казалось бы, команда Мирчи Луческу (временно – Александра Шовковского) находится на 4-й строчке в турнирной таблице, а "Кривбасс" – совсем рядом, на шестой, но между командами пропасть в 15 очков. Коллектив Вернидуба надеется побороться за 5-ю позицию, которая даст возможность сыграть в квалификации Лиги конференций. Примерно аналогичные шансы у "Динамо" опередить "Зарю" и стать третьим, попасть в отбор в группу ЛЕ. То есть, эти шансы есть, обеим командам нужна победа сегодня.

АУДИО трансляция поединка начнется в понедельник, 8 мая – в 12:50 по киевскому времени.

Комментатор и режиссер трансляции: Сергей Швец