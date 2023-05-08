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Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вернидуб против Динамо, полуфиналы Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Расписание футбола на 8-14 мая

Премьер-лига
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Вернидуб против Динамо, полуфиналы Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Расписание футбола на 8-14 мая

фото - ФК Динамо Київ

UA-Футбол
Новина українською

Подготовили для вас список самых интересных матчей, которые состоятся в течение следующей недели - с 8 по 14 мая.

Понедельник, 8 мая

Первый день недели подарит весьма насыщенную программу - здесь будут и матчи украинской Премьер-лиги, и борьба за выживание в АПЛ и даже Серия А для любителей чего-то не попсового. В родном чемпионате особое внимание привлекает поединок "Кривбасса" с "Динамо", в Англии тяжелое испытание ожидает Миколенко и его "Эвертон" в виде мощной команды Де Дзерби.

  • Кривбасс - Динамо. 13:00. УПЛ. OTT-платформа Setanta Sports
  • Минай - Ворскла. 14:00. УПЛ. OTT-платформа Setanta Sports
  • Рух - Ингулец. 15:00. УПЛ. УНИАН
  • Верес - Колос. 15:00. УПЛ. Setanta Sports
  • Заря - Металлист 1925. 17:00. УПЛ. УНИАН
  • Фулхэм - Лестер. 17:00. ОПЛ. Setanta Sports
  • Брайтон - Эвертон. 19:30. ОПЛ. Setanta Sports
  • Сассуоло - Болонья. 21:45. Серия А. MEGOGO
  • Ноттингем - Саутгемптон. 22:00. ОПЛ. Setanta Sports

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Вторник, 9 мая

Пора решающих сражений в Лиге Чемпионов. Первый полуфинальный матч - возьмет ли "Сити" реванш у "Реала" за прошлый сезон?

  • Реал - Манчестер Сити. 22:00. Лига Чемпионов. MEGOGO

Среда, 10 мая

Во второй полуфинальной битве главного клубного турнира Европы сойдутся два миланских гранда

  • Милан - Интер. 22:00. Лига Чемпионов. MEGOGO

Четверг, 11 мая

Перед тем, как мы перейдем к просмотру полуфиналов Лиги Европы и Лиги Конференций, можно проследить, удастся ли "Александрии" остановить после "Шахтера" еще и "Днепр-1".

  • Днепр-1 - Александрия. 13:00. УПЛ. УНИАН
  • Рома - Байер. 22:00. Лига Европы. MEGOGO
  • Ювентус - Севилья. 22:00. Лига Европы. MEGOGO
  • Фиорентина - Базель. 22:00. Лига конференций. MEGOGO
  • Вест Хэм - АЗ. 22:00. Лига конференций. MEGOGO

Пятница, 12 мая

Можно перевести дыхание после еврокубковых баталий, а можно посмотреть начало туров в ТОП-чемпионатах. Например, в Германии "Герта" должна обыгрывать "Кельн", чтобы спастись. А во Франции "Ланс", идущий вторым, встретится с непростым "Реймсом".

  • Кельн - Герта. 21:30. Бундеслига. Setanta Sports
  • Лацио - Лечче. 21:45. Серия. MEGOGO
  • Ланс - Реймс. 22:00. Лига 1. MEGOGO

Суббота, 13 мая

В первую очередь УПЛ - здесь "Динамо" ожидает тяжелое испытание командой Романа Григорчука. "Шахтер" в свою очередь сыграет с "Ингульцем". В Англии анонсируем матчи при возможном участии украинцев - Мудрика и Забарного. В Германии продолжаем следить за заочным соревнованием "Баварии" и "Боруссии". В Италии продолжаются гонки за место в Лиге Чемпионов между миланцами, а в Испании Виктор Цыганков и его "Жирона" попытаются удивить "Реал Соседад".

  • Динамо - Черноморец. 14:00. УПЛ. 2+2
  • Реал Соседад - Жирона. 15:00. Ла Лига. MEGOGO
  • Ингулец - Шахтер. 17:00. УПЛ. Setanta Sports
  • Челси - Ноттингем. 17:00. ОПЛ. Setanta Sports
  • Бавария - Шальке. 16:30. Бундеслига. Setanta Sports
  • Кристал Пелас - Борнмут. 17:00. ОПЛ. Setanta Sports
  • Специя - Милан. 19:00. Серия А. MEGOGO
  • Боруссия Д - Боруссия М. 19:30. Setanta Sports
  • Интер - Сассуоло. 21:45. Серия А. MEGOGO
  • Реал - Хетафе. 22:00. Ла Лига. MEGOGO

Воскресенье, 14 мая

В рамках УПЛ - четыре матча, повышенное внимание будет к "Заре", которой играть на выезде с "Металлистом". Но и в других парах интриги будет достаточно. В Англии "Эвертон" столкнется с "Манчестер Сити", а "Арсенал" примет ну очень кусачий "Брайтон". "Барселона" может оформить чемпионский титул в игре с "Эспаньолом".

  • Львов - Ворскла. 13:00. УПЛ. Setanta Sports
  • Металлист - Заря. 13:00. УПЛ. УНИАН
  • Верес - Металлист 1925. 14:00. УПЛ. Setanta Sports
  • Кривбасс - Рух. 15:00. УПЛ. Setanta Sports
  • Эвертон - Манчестер Сити. 16:00. ОПЛ. Setanta Sports
  • Арсенал - Брайтон. 18:30. ОПЛ. Setanta Sports
  • Лейпциг - Вердер. 18:30. Бундеслига. Setanta Sports
  • Болонья - Рома. 19:00. Серия А. MEGOGO
  • Марсель - Анже. 21:45. Лига 1. MEGOGO
  • Ювентус - Кремонезе. 21:45. Серия А. MEGOGO
  • Эспаньол - Барселона. 22:00. Ла Лига. MEGOGO
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В статье: Лига чемпионов Лига Европы Бундеслига Английская Премьер-лига Серия А Лига 1 Украинская Премьер-лига
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