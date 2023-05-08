Хавбек Шахтера: Йовичевич мне дал больше игровой свободы

Полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко рассказал о работе с Игорем Йовичевичем, а также вспомнил период выступлений под руководством Роберто Де Дзерби.

‒ Де Дзерби ушел и успешно работает в "Брайтоне". Йовичевич застал значительно обновленный коллектив и имел возможность внести свои изменения. Скажите, что изменилось в "Шахтере" по сравнению с предыдущим сезоном? Особенно говорим о том, что касается тактики и тренировочного процесса.

‒ Каждый тренер имеет свои отличия и свой стиль работы. Мы, игроки, должны быть готовыми к тому, что нам предложит штаб. Могу сказать, что Игорь Йовичевич - замечательный специалист со своим стилем и сильной европейской методикой работы. "Шахтеру" повезло, что удалось своевременно его пригласить и он теперь с нами.

‒ Типичный Йовичевич в работе - он какой?

‒ Это тренер, который быстро реагирует на все события на поле. Он хорошо видит игру. Может объяснить свое видение и лучший путь достижения успеха. Вы видели, бывали матчи, когда не все складывалось, как нам хотелось бы. Но "Шахтер" - это волевая команда. У нас есть тот характер, который не позволяет смириться с самой возможностью поражения.

‒ Вот вы - центральный полузащитник широкого атакующего профиля. Что дал вам Йовичевич по сравнению с другими тренерами?

‒ Опять же, сравнивать не стану. У каждого тренера для игрока есть свои задачи, о качестве игрока судят по тому, как он с ними справляется. Так вот, мистер Игорь мне дал больше игровой свободы. Я должен был ею воспользоваться, потому что не было уже Алана Патрика, Давида Нереса, Педриньо. "Шахтер" - это самый высокий уровень футбольной конкуренции, здесь надо соответствовать классу команды и тем турнирам, в которых она играет. Стараюсь с этим справляться, - рассказал Бондаренко.