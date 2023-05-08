  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кривбасс и Динамо назвали стартовые составы на матч УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кривбасс и Динамо назвали стартовые составы на матч УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Старт игры - в 13:00

Кривбасс и Динамо назвали стартовые составы на матч УПЛ

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

В понедельник, 8 мая, "Кривбасс" на домашнем стадионе примет "Динамо" в рамках 25-го тура чемпионата Украины. Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на игру.

"Кривбасс": Клищук, Понедельник, Стецков, Бескоровайный, Дибанго, Капич, Татарков, Задерака, Лунев, Хомченовский, Микитишин.

Запасные: Сарнавский, Хома, Опанасенко, Рябов, Семотюк, Карпусь, Кораблин, Приходько, Дебелко, Шевченко, Соса.

"Динамо": Нещерет, Попов, Сидорчук, Кабаев, Ванат, Андриевский, Тымчик, Буяльский, Сирота, Дубинчак, Бенито,

Запасные: Бущан, Вивчаренко, Боль, Пэррис, Рамирес, Гармаш, Караваев, Лонвейк, Малыш, Царенко, Волошин, Рамадани.

Поединок запланирован на 13:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн игры.

По теме
yellow-arrow
ФОТО. Игроки Динамо вышли на матч с Кривбассом в футболках в поддержку Луческу
yellow-arrow
"Может вылететь на некоторое время". В Шахтере назвали характер травмы Траоре
yellow-arrow
Ворскле нужна победа над Минаем, чтобы надеяться на еврокубки. Текстовая трансляция матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УПЛ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде