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Кривбасс и Динамо назвали стартовые составы на матч УПЛ
Старт игры - в 13:00
Фото: ФК Динамо Київ
В понедельник, 8 мая, "Кривбасс" на домашнем стадионе примет "Динамо" в рамках 25-го тура чемпионата Украины. Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на игру.
"Кривбасс": Клищук, Понедельник, Стецков, Бескоровайный, Дибанго, Капич, Татарков, Задерака, Лунев, Хомченовский, Микитишин.
Запасные: Сарнавский, Хома, Опанасенко, Рябов, Семотюк, Карпусь, Кораблин, Приходько, Дебелко, Шевченко, Соса.
"Динамо": Нещерет, Попов, Сидорчук, Кабаев, Ванат, Андриевский, Тымчик, Буяльский, Сирота, Дубинчак, Бенито,
Запасные: Бущан, Вивчаренко, Боль, Пэррис, Рамирес, Гармаш, Караваев, Лонвейк, Малыш, Царенко, Волошин, Рамадани.
Поединок запланирован на 13:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн игры.
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