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Динамо гарантировало себе участие в еврокубках 2023/24
Четвертая команда из пяти украинских
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
"Динамо" стало четвертой украинской командой, гарантировавшей себе участие в еврокубковом сезоне 2023/24 (ранее это сделали также "Шахтер", "Днепр-1" и "Заря"). Киевляне оторвались от шестого места на семнадцать очков за пять туров до окончания чемпионата.
Для "Динамо" это будет 32-й сезон на международной арене под флагом Независимой Украины. Всего "Динамо" заработало в украинскую ТК 300,5 балла (в среднем – 9.694 балла за сезон). Это второй показатель как в таблице общего вклада в ТК, так и в таблице среднего вклада за сезон.
В каком турнире сыграет "Динамо", и с какой стадии начнет свой путь – определится в следующих турах. Теоретически команда еще претендует на Лигу чемпионов. Есть шансы отобраться в квалификацию Лиги Европы. То место, на котором "Динамо" находит в УПЛ в настоящее время, дает право сыграть в третьем квалификационном раунде Лиги конференций.
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