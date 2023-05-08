Начало матча Кривбасс - Динамо сместили из-за воздушной тревоги

В понедельник, 8 мая, в рамках 25-го тура украинской Премьер-лиги криворожский "Кривбасс" на своем стадионе встречается с киевским "Динамо".

Матч должен был начаться в 13:00 по киевскому времени на стадионе "Горняк", однако поединок отложили на 15 минут из-за воздушной тревоги, которая была накануне по всей территории Украины.

Отметим, что на UA-Футбол будет доступна текстовая онлайн трансляция игры.