Премьер-лига
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Начало матча Кривбасс - Динамо сместили из-за воздушной тревоги
Поединок начнется чуть позже
Фото – Кривбас
В понедельник, 8 мая, в рамках 25-го тура украинской Премьер-лиги криворожский "Кривбасс" на своем стадионе встречается с киевским "Динамо".
Матч должен был начаться в 13:00 по киевскому времени на стадионе "Горняк", однако поединок отложили на 15 минут из-за воздушной тревоги, которая была накануне по всей территории Украины.
Отметим, что на UA-Футбол будет доступна текстовая онлайн трансляция игры.
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