"Может вылететь на некоторое время". В Шахтере назвали характер травмы Траоре

Главный тренер "Шахтера" Игор Йовичевич после матча с "Александрией" (1:1) прокомментировал кадровую ситуацию в донецкой команде.

– В первом тайме была вынуждена замена Траоре на Келси, что с ним сейчас?

– Видим, что есть надрыв передней части бедра. Может вылететь на некоторое время. Молодой Кевин может заменить его – по желанию, по качеству, по габаритам. И забил свой гол уже не первый. Может дать нам большой плюс в фазе атаки. Траоре набрал форму и реализацию, которая нам нужна.

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– В общую группу вернулся Дмитрий Крыськив. Как вы перестраивали игру с появлением на поле?

– С момента ухода Мудрика он продолжает делать то, что делал. Просто травма его выбила, он не был в команде. Так что он возвращается на свою позицию вингера, хотя это не его родная. Его качество позволяет искать пространство и обострять наши атаки. С "Ренном" он это прекрасно сделал. И вообще в чемпионате хорошая статистика, – ответил Йовичевич.