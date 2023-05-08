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ФОТО. Игроки Динамо вышли на матч с Кривбассом в футболках в поддержку Луческу
Киевляне поддержали наставника, который перенес операцию
Фото: fckryvbas.com
В 25-м туре УПЛ "Кривбасс" принимает на своем поле "Динамо". Футболисты столичного клуба вышли на игру в специальных футболках в поддержку наставника команды Мирчи Луческу. На джерси значилась надпись: "Мистер, мы ждем вас".
Сейчас в матче идет второй тайма, счет пока 0:0.
Напомним, Мирча Луческу перенес оперативное вмешательство на ноге по поводу коксартроза. Операция проходила в Киеве. В отсутствие 77-летнего румынского специалиста исполняющим обязанности главного тренера "Динамо" является Александр Шовковский.
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